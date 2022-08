„Parádní, měl jsem nějaká očekávání, ale tohle je totálně předčilo. Chtěl bych poděkovat klukům z marketingu litvínovského klubu, že nám takové rozloučení uspořádali. Povedlo se to skvěle. Ještě nás dneska čeká after party, u piva pokecáme. Jsem rád, že se to povedlo a lidé se bavili, navíc jsme tady měli i naše rodiny,“ byl dojatý Viktor Hübl, který se na ledě potkal vedle svého parťáka Lukeše i s Martinem Ručinským, Jiřím Šlégrem, Robertem Reichelem, Pavlem Francouzem, Michalem Trávníčkem a mnoha dalšími. Dresy obou litvínovských legend pak zamířily pod strop zimního stadionu. Fanklub vytáhl transparent: Slova díků nestačí!