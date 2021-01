Dvaačtyřicetiletý centr překonal další historický milník! Po vytvoření nového rekordu v počtu kanadských bodů a dosažení mety 1200 zápasů v nejvyšší soutěži, pokořil i litvínovskou legendu Ivana Hlinku. Hübl se v úterý podílel na výhře 3:2 nad Vítkovicemi gólem a asistencí. A s 681 body se dostal na absolutní špici klubového bodování. Dosavadní rekord Hlinky vymazal symbolicky v den nedožitých 71. narozenin velikána českého hokeje.

„Odmítám srovnání s panem Hlinkou. On na ty body potřeboval o polovinu míň zápasů,“ smál se Hübl. Na rekord potřeboval 915 utkání. Hlinka to stihl za 536 duelů.

Tušíte, co by vám řekl Hlinka, že jste ho překonal?

Těžko říct, s tím nikdo moc nepočítal… Ráno před zápasem mi o tom rekordu říkali maséři. Věděl jsem, že má v ten den narozky, tak jsem mu poslal nahoru pozdrav.

Jak vás Hlinka ovlivnil?

Zažil jsem ho, když jsem tady začínal. Pro nás mladý kluky to byla obrovská osobnost. Když jsem jezdil na hokej do Litvínova jako dítě, tak jsem ho ještě viděl hrát. Pro mě to byl neskutečný hokejista, a pak jsem ho poznal i jako výborného člověka. Když se udělal titul, tak jsme říkali, že nám seshora pomohl. Doufám, že ten jeho duch tady je. Na něj nejde zapomenout.

Říkal vám někdy, že ho jednou překonáte?

S tím tenkrát nikdo nemohl počítat. Ještě před čtyřmi lety, když jsem se posunul na druhé místo a chybělo mi 120 bodů, tak jsem si říkal, že to nejde stihnout. A najednou se to stalo. Jsem za to rád.

Jste si v něčem podobní?

Nevím, jestli by se něco málo našlo. Byl to jeden z nejlepší hokejistů v Česku, osobnost. S ním se nedá srovnávat.

Jaký rekord máte letos ještě v plánu?

Nevím, nemám to v merku (smích). Snad už to bude všechno.

Je překonávání rekordů to, co vás stále žene dopředu?

Mojí motivací nejsou rekordy. Hokej mě furt naplňuje, i v tomhle věku mě nabíjí. Umím se připravit na zápasy a drží mi zdraví. Jsem rád, že jsme týmu stále prospěšný.