Litvínov má první důležitý podpis v budování kádru na novou sezónu. Vervě se na dva roky upsal útočník Tomáš Pospíšil. Šikovný forvard přišel v uplynulé sezóně těsně před koncem přestupního období posílit Litvínov z Nových Zámků, kde se mu bodově dařilo.

Očekávání rodák ze Šumperka naplnil, když v černožlutých barvách nastoupil do dvanácti zápasů, ve kterých zaznamenal sedmnáct kanadských bodů (8+9). Nejvýrazněji se zapsal do paměti litvínovských fanoušků v nejdůležitějším zápase sezóny s Kladnem. V utkání o přímý sestup se podepsal pod pět branek litvínovského celku a byl jedním z hlavních strůjců jedno-ho z nejdůležitějších vítězství v litvínovské historii. „Podpisem Tomáše Pospíšila tvoříme zá-kladní kostru mužstva pro novou sezónu. Potvrdil svou kvalitou už v uplynulé sezóně, jak na Slovensku, tak i po příchodu k nám. V Litvínově navázal na své výborné výkony a potvrdil to, co nám bylo o něm sděleno. Věříme, že na minulou sezónu naváže,“ říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Tomáš Pospíšil patřil k mládežnickým talentům českého hokeje a svými výkony v juniorech si vysloužil zahraniční angažmá v prestižní kanadské OHL. V pátém kole si ho vybrala v draftu NHL Atlanta Thrashers jako 135. hráče, ale do NHL se nikdy neprobojoval. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a na tři zápasy si vyzkoušel i seniorský národní tým. V Americe si prošel farmářskou AHL a ECHL a poté se vrátil zpět do Česka, kde si zahrál nejvyšší soutěž.

V sezóně 2017/2018 se vydal na zkušenou do běloruské nejvyšší soutěže odkud zamířil do slovenské extraligy. Šikovný pravák na Slovensku odehrál tři výborné sezóny, kde sbíral téměř bod na zápas. V loňském ročníku z Nových Zámků přišel posílit Litvínov a právě tady na severu Čech si díky svým výkonům vysloužil novou smlouvu. „Jednání s Tomášem byla hlavně o férovosti a jeho charakteru, protože jsme smlouvu vyjednávali ještě před koncem sezóny a na návrh jsme si podali ruku. Díky svému fantastickému výkonu v posledním zápa-se se mu ozvalo několik klubů z extraligy a on dostál svého slova a podepsal smlouvu s námi. Jsme za to moc rádi i z důvodu jeho charakteru, věřím, že se mu povede dostát slo-vům, které mi dal v kanceláři, že by rád takovou sezónu zopakoval. Smlouvu má u nás na dva roky, což je pro nás důležité, že můžeme kolem něj budovat další hráče, což je pro hokej a tvoření mužstva do budoucna důležité,“ uzavírá Jiří Šlégr.

Ondřej Vlk