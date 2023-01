Hrdina Kulich válel už v Chomutově. Měl parádní výkonnost, říká bývalý kouč Jíra

Radost v těchto chvílích panuje v chomutovském hokejovém klubu. Osmnáctiletý hokejista Jiří Kulich, který českému výběru do dvaceti let vystřelil na mistrovství světa finále, ještě nedávno za Piráty válel. Kadaňský odchovanec strávil v Chomutově pět let. Teď přepisuje českou historii.

Jiří Kulich v dresu Pirátů z Chomutova. | Foto: se svolením Pirátů Chomutov