Brankář, kterého dodnes milují všichni litvínovští fanoušci – Pavel Francouz, se rozhodl ve 33 letech ukončit kariéru. Borce, který před devíti lety pomohl hokejovému Litvínovu k historickému titulu, zradilo zdraví. Francouz má vedle žlutočerného zlata ve sbírce i trofej nejcennější – hokejový Stanley Cup.

"Všichni asi tušíme, proč jsme se tady sešli. Je to něco, k čemuž jsem poslední rok směřoval. Je to smutná zpráva. Koukám na to ale tak, že něco nového začíná," řekl Francouz novinářům v Praze, kde svolal tiskovou konferenci. Důvod jeho konce je jasný, trápilo ho zdraví. Na vrcholný hokej už to neviděl.

Francouz působil v zámoří od roku 2018, dvě sezony mu ale výrazně poznamenaly zdravotní problémy. Do ročníku 2020/21 nezasáhl kvůli operacím kyčle. V další sezoně Avalanche pomohl k triumfu v play off. Francouzova bilanci v NHL se tak zastavila v základní části na 73 zápasech, ve 44 z nich pomohl Coloradu k výhře. V play off zasáhl do 13 utkání a slavil s Avalanche osm vítězství.

V extralize chytal za Plzeň, jejíž je odchovanec, Třinec a Litvínov. Před NHL působil i v KHL, tři sezony strávil v Čeljabinsku. "Byla to zábava. Někdy to bylo těžké, ale byly to úžasné časy a jsem vděčný sportu lední hokej za úžasné zážitky,“ dodal už nyní bývalý brankář.