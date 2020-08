„Byl to pro nás náročný týden, hráli jsme tři zápasy za tři dny. Byla to trochu přetahovaná, stejně jako v našem domácím zápase. Hráli jsme až do konce, měli jsme gólový deficit, poté jsme dokázali snížit a i měli šance na vyrovnání, nakonec jsme dostali gól do prázdné branky. Teď si trochu oddychneme a budeme se soustředit na další zápas,“ uvedl kouč Országh.

Do sestavy poražených se po osmi měsících vrátil talentovaný útočník Jan Myšák. Pro litvínovskou naději draftu NHL 2020 to bylo první utkání po téměř měsíční zápasové pauze. Ve žlutočerném dresu se objevil poprvé po osmi měsících, kdy poslední zápas za Vervu odehrál 8. prosince před mistrovství světa do dvaceti let. „Byla to dlouhá pauza, škoda, že se prohrálo. Jsme rád, že jsem tady zase naskočil za svoje barvy a za šanci, kterou jsme dostal,“ uvedl spokojený Myšák.

Osmnáctiletý talent začne sezónu ve žluto-černém dresu. Vzhledem k vyvíjející se situaci v zámořských soutěžích mu bylo umožněno odstartovat sezónu ve svém mateřském klubu.

Zatímco litvínovská parta se chystá na play off, Boleslavští v poháru nechtěně předčasně končí. „Byl to vyrovnané střetnutí. Jsme rádi, že se nám podařilo alespoň jeden ze tří zápasů v tomto týdnu zvládnout. Rozhodli jsme se opět využít hráče z Ústí nad Labem. Chtěli jsme, aby všichni odehráli jen dva zápasy ze tří, a neriskovali tak nějaké přetížení nebo zranění. Příští týden nás čeká jen trénink, do začátku ligy bychom chtěli odehrát ještě tři utkání. Soupeře zatím sháníme. Současná složitá doba jde tak trochu mimo nás, snažíme se na to nesoutředit. Zaplať pánbůh jsme všichni v pořádku, můžeme trénovat v kompletním počtu,“ uvedl Radim Rulík, trenér BK Mladá Boleslav.

Postup do čtvrtfinále soutěže si výhrami v závěrečném 6. kole Poháru Generali České pojišťovny zajistili rovněž hokejisté Třince, Pardubic, Plzně, Zlína a Liberce

Zápasy čtvrtfinále jsou na programu v pondělí a ve středu příští týden. Finále bude vyvrcholením celého play off a na programu je dle plánu 15. a 22. září.

Pohár Generali České pojišťovny, Skupina B:

BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. D. Šťastný, 18. Cienciala (D. Šťastný, Pláněk), 27. Alderson (A. Zbořil, Jääskeläinen), 29. Pláněk, 60. J. Stránský (Vacík) – 5. M. Hanzl (Válek), 12. F. Lukeš (Pospíšil, V. Hübl), 43. Jarůšek. Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:1. Diváci: 343.

Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 32. Filippi (Birner, Bulíř). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 1194.

Konečná tabulka:

1. Liberec 6 2 2 0 2 14:16 10

2. Litvínov 6 3 0 1 2 17:16 10

3. Karlovy Vary 6 3 0 1 2 19:18 10

4. Ml. Boleslav 6 2 0 0 4 21:21 6

Pozn.: při rovnosti bodů rozhoduje bilance ve vzájemných zápasech.