„Děkujeme všem hostům, kteří si našli čas a věnovali ho fanouškům. Byl to neskutečný večer. A samozřejmě všem fandům, kteří přišli a nebylo jich málo,“ nechal se po skončení akce slyšet šéf fanklubu Jan Ptáček.

Nedělní večer v litvínovském amfiteátru Loučky patřil hokejovým legendám a loučení s někdejšími hráči nebo zaměstnanci hokejového klubu HC Verva. Akci organizoval fanklub Ropáci on Tours. Na akci Hoši, děkujem! se sešla opravdu sestava plná hvězd . Podívejte se v naší fotogalerii, jak setkání. loučení a poděkování probíhalo.

