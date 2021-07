Posuďte sami. Slohová práce sedmáka Adama Stríže ze třetí základní školy v Mostě. Téma? Svět kolem mě/Svět, ve kterém bych chtěl žít. Jeho slova dojala učitelku Evu Jakešovou natolik, že je poslala Mosteckému deníku.

Jak hokejista Adam vidí svět kolem sebe? Čtěte:

Svět kolem mě?

Jmenuji se Adam. Svět, který mám kolem sebe, mám moc rád. Je v něm především sport a moje rodina. Máma s tátou mě přivedli k hokeji. Hokej hraji od pěti let a v mém životě zabírá stále víc a víc času. Už to není jen o zábavě, ale teď i o dřině a píli. Pandemie bohužel všechno změnila a já nemohl skoro rok pořádně trénovat. Byl jsem z toho smutný a otrávený. Všechno už se zase pomalu vrací do starých kolejí a z toho mám radost. Pravidelně trénuju, jak na ledě, tak i na suchu, o víkendu hraju zápasy a zažívám chuť vítězství a radosti. Ale i když se prohraje, tak to nevadí, důležité je, že můžeme být s kamarády pohromadě a ne jen přes PC. Musím říct, že v mém světe se stále něco děje. Není den, abych jen tak seděl doma. Buď jsem na zimním stadionu a nebo jedeme s rodiči a bratrem na výlet. Jsem vděčný za to, že mám kolem sebe lidi, které mám moc rád a na kterých mi hodně záleží. Jsem vděčný za to, že vyrůstám v rodině a mám mámu, tátu a sourozence. Všichni tři pro mě dělají první poslední, hlavně v hokeji. Vozí mě na tréninky, jezdi se mnou na zápasy, povzbuzují mě a podporují. Ještě, než začala pandemie, měl jsem možnost navštívit Kanadu, USA a Švédsko. Byly to pro mě nezapomenutelné zážitky a s novými kamarády jsem ve spojení dodnes, především přes sociální sítě. Vzájemně si posíláme fotky, videa, telefonujeme si. Kromě hokeje mám moc rád večerní povídání s mamkou v posteli. Je to klidný čas po celém dni a já si ho užívám. Opravdu jsem vděčný za svět, který kolem mě je, protože si uvědomuji, že ne každý takové štěstí má.

Mladý mostecký hokejista Adam Stríž.Zdroj: archiv A. Stríže

Markéta Strížová, Adamova maminka: „Adam je kluk, který se dokáže radovat z maličkostí. Jsem ráda, že ho svět kolem něho naplňuje, má z něj radost a že jako rodiče jsme pro něj důležití. Také ho učíme, že v životě nemá každý to štěstí sportovat, cestovat nebo vyrůstat v úplné rodině. Těší mě, že si to Adam uvědomuje.“

Eva Jakešová, učitelka na 3. ZŠ v Mostě: „Jelikož jsme se s dětmi ve škole dlouhou dobu neviděli, v rámci hodiny Českého jazyka jsem jim zadala napsat slohovou práci s cílem dozvědět se, jak se jim po dobu covidu dařilo, respektive, co ve svých životech řeší, jak vnímají svět kolem sebe, co je těší nebo naopak trápí. Adam mě svou slohovou prací jednoduše dojal. Učím ho již druhým rokem a vím, že je to chytrý a šikovný kluk, který žije hokejem. Jeho text se mi líbil hlavně kvůli pokoře, se kterou byl schopen upřímně a nenuceně vyjádřit aktuální dění, vztah ke své rodině, přátelství a ke sportu, který evidentně dětem pomáhá se orientovat a srovnávat si skutečně důležité hodnoty v životě.“