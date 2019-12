Edwin Hedberg se narodil v kolumbijském Medellínu, ale už od svých mládežnických let působil ve Švédsku. Pravidelně reprezentoval švédské mládežnické výběry. Svou kariéru v seniorském hokeji nastartoval v legendárním švédském klubu MODO, který vychoval řadu úspěšných hráčů pro NHL. Okusil ve dvou sezónách i ruskou KHL, kde nastupoval za Medveščak Záhřeb. Poté se vrátil zpět do Švédka a v nejvyšší soutěži nastupoval za Rögle a Skellefteå.

„Edwina znám dobře z KHL z Medveščaku Záhřeb. Viděl jsem ho i ve Skellefteå a v Ässät Pori. Je to fantastický bruslař, má dobrou koncovku a je dobře technicky vybavený. Myslím si, že je pro nás jeho angažování logické, protože nám takový hráč v týmu chybí,“ říká skaut klubu Rostislav Dočekal.

Pro letošní sezónu se upsal finskému Ässät Pori, který hraje nejvyšší soutěž. Nastoupil k dvaceti čty-řem utkáním a připsal si jedenáct bodů za devět gólů a dvě asistence. Nyní posílí litvínovskou Vervu, které by měl pomoci k posunu do výších pater tabulky. „Je to hráč, který byl vychovaný švédským hokejem. Očekáváme od něj velký přehled, technickou hru s tlakem do branky a zakončením. Je to další impuls do našeho mužstva, abychom se posunuli do vyšších pater tabulky a vytvořili tím větší konkurenci v mužstvu,“ uzavírá generální ředitel klubu Jiří Šlégr.