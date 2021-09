Vedení hokejového Litvínova se dohodlo na nových smlouvách s mladými útočníky Markem Slavíkem a Janem Vopatem. Oba hráči podepsali kontrakty na dva roky s roční opcí.

Marek Slavík a Jan Vopat. | Foto: HC Verva Litvínov

Verva si pojistila služby svých mladých talentů, kteří prošli litvínovskou mládeží. „Jsou to naši odchovanci. Pokud budou pracovat, jak mají, tak s nimi samozřejmě do budoucna počítáme. Odehráli za nás nějaké přípravné zápasy. Dostávají šanci i v Litoměřicích, aby mohli hrát dospělý hokej. Budou k dispozici také juniorce, kde by měli patřit mezi lídry a měli by to každý den potvrzovat. Svou prací a tréninkem si musí vybojovat místo v A-mužstvu,“ říká Pavel Hynek, generální ředitel klubu.