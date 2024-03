Druhou tisícovku zápasů v dresu Olomouce načal obránce Jiří Ondrušek prohrou 3:4 s Litvínovem po samostatných nájezdech. Ty tak určily, že Mora v předkole play-off půjde na Liberec právě místo Vervy, která se posunula na pátou příčku a přivítá Plzeň.

Utkání 52. kola hokejové Tipsport extraligy mezi HC Olomouc a Verva Litvínov. | Foto: Deník/Ivan Němeček

„Neřešili jsme soupeře, chtěli jsme prostě vyhrát, naladit se na předkolo a dostat do sebe pozitivní energii. Výsledek 3:3 je proti kvalitnímu soupeři dobrý, ale byla tam spousta chyb, které su musíme rozebrat,“ měl jasno Jiří Ondrušek, o kterém byl z pohledu olomouckého fanouška nedělní zápas z velké části.

Samostatné kolo při rozcvičce, červený koberec před zápasem, choreo fanoušků. Jiří Ondrušek coby olomoucká legenda odehrál 1001. duel za olomoucký klub.

"Jsem za to rád, vážím si práce lidí, kteří tu slávu zorganizovali. Ale radši bych byl, pokud by to bylo v jiný den zápasu, popravdě jsem chtěl, aby to bylo rychle za mnou,“ zasmál se kapitán Mory.

"Byla to pro mě velká spousta vjemů, které mě trošku rozptylovaly, představoval jsem si to trošku jinak a hlavně vítězně,“ přiznal obránce.

HC Olomouc – HC Verva Litvínov 3:4sn (1:0, 0:1, 2:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Navrátil (Rašner, Sirota), 50. Kusko z trest. střílení, 55. Orsava (Rutar, Nahodil) – 34. Koblasa (D. Kaše, Hlava), 47. Jurčík (Kudrna), 56. Kirk (Abdul), rozhodující nájezd O. Kaše. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Lhotský, Thuma. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. Diváci: 5 023.

Olomouc: Sedláček – Sirota, Rutar, Ondrušek, Řezníček, Škůrek, Rašner, Mareš – Káňa, Nahodil, Orsava – Plášek, Macuh, Navrátil – Kunc, P. Musil, Bambula – Kusko, Knotek, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Litvínov: M. Tomek – Baránek, Zile, Šalda, Jaks, Czuczman, D. Zeman, Demel – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Jurčík, Kirk, Abdul – Zygmunt, Gut, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.