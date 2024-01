Parádní vstupy do roku 2024 zažilo trio severočeských hokejových klubů ve druhé lize. Most, Chomutov i Děčín si v prvních novoročních zápasech zapsaly tříbodové výhry.

Netradiční kalendář sportovců v Ústeckém kraji. | Video: Deník

Především děčínští Medvědi a Piráti z Chomutova vysoko nadělovali a došli si pro jasná vítězství. Děčín přejel 7:3 Hronov, Piráti doma naložili posledním Řisutům 8:2. Mostečtí Lvi se napracovali na ledě pražské Kobry, odkud nakonec ale přivezli vítězství 6:5.

„První třetina byla z naší strany, myslím si, celkem dobrá, dali jsme góly. Ve druhé třetině jsme dostali zbytečný gól, který byl tedy trochu náhodný, ale udělali jsme tam chybu, a potom jsme přestali úplně hrát. Začali jsme vymýšlet věci, které netrénujeme, přestali jsme bruslit a měli špatný pohyb. Potom nás ale uklidnily dva góly, které jsme dali na konci třetiny a třetí třetina už byla zase v naší režii,“ hodnotil chomutovský trenér Petr Martínek, který se svým souborem vede druholigovou tabulku o skóre před mužstvem druhého Tábora.

V Děčíně i přes jasnou výhru 7:3 viděl trenér David Švagrovský kaňky.

„Myslím si, že to byl hodně upracovaný zápas. Strašně dlouho jsme se do utkání nemohli dostat a v podstatě díky Horymu (Adam Horák), který podal výborný výkon, soupeř nevedl. Představovali jsme si, že první zápas bude pro něj jednodušší, ale určitě velká pochvala pro něj, protože ať už to bylo zkraje zápasu nebo po našich chybách v jeho průběhu, tak nás podržel a pomohl nám,“ chválil trenér brankáře.

„Na druhou stranu jsme si i přesto dokázali najít cestu k vítězství a body zůstaly doma, takže si výsledku o to víc vážíme,“ dodal Švagrovský.

Spokojenost s těsnou výhrou vládla i v Mostě. „Pro nás šťastný zápas, protože na ledě Kobry jsou to vždy náročné bitvy, což se i tentokrát potvrdilo. Nakonec jsme ale byli o ten gól lepší a myslím, že zaslouženě získali tři body,“ usmíval se šéf Mosteckých Lvů Lukáš Bednařík.