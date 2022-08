Litvínov začal před svými fanoušky skvěle, když ho dostal v 9. minutě do vedení Sukel, do dvoubrankového vedení pak Vervu poslal ve 29. minutě Straka. Jenže pak přišel obrat Tygrů, kterým o pár chvilek později stačila minuta na srovnání, které zařídili Najman s Janatou. Tři minuty po začátku poslední periody navyšoval na 3:2 pro Liberec Vlach a o tři minuty později dostal hosty do dvoubrankového trháku Jenčovský. V samém závěru pak ještě do prázdné litvínovské klece pečetil výhru opět Vlach.