Bílí Tygři vedli 2:1 i 3:2, ale ani to jim na jihu Čech nestačilo. „Chvíli nám trvalo, než jsme dostali do hry. Soupeř byl rychlejší a aktivnější. Postupně se nám to podařilo. Líbilo se mi, jak kluci hráli a bojovali. Bohužel jsme potom udělali dvě obrovské chyby, které rozhodly zápas. Chce se mi věřit,že nebudeme napříště dostávat takové laciné góly,“ uvedl liberecký trenér Patrik Augusta, jehož svěřenci nastoupí v úterý doma proti Vítkovicím (17.20).

„Měli jsme výborný začátek. Ve druhé třetině Liberec ukázal sílu a dělal nám velké problémy hlavně v osobních soubojích. V závěru naši kluci ukázali charakter. Chtěl bych poděkovat divákům za výbornou atmosféru. Je fajn, že máme na dosah první čtyřku. Kluci začínají věřit tomu, co se tady snažíme budovat od začátku sezony,“ řekl Jaroslav Modrý, jenž vede České Budějovice. doma Olomouci 2:3, po sérii pěti výher podruhé za sebou nebodovali a promarnili šanci zajistit si účast v předkole play off. Mají náskok jednoho bodu před Karlovými Vary, s kterými se utkají v úterý v závěrečném kole.

To je zápletka! O play off, nebo konci sezony se rozhodne v úterý

Duel bude hostit Energie, která ale nemůže hrát v domácí KV Areně, jež je k dispozici ukrajinským uprchlíkům. Místem duelu tak bude chomutovská ROCKNET aréna.

„Zápas byl od začátku vyrovnaný. My jsme možná trošku tahali za kratší konec, protože jsme víceméně pořád prohrávali. Dvakrát jsme to dotáhli. Byla tam obrovská bojovnost z naší strany. Rozhodovaly přesilovky, kterých bylo na obou stranách dost. Rozhodující gól jsme inkasovali v naší přesilové hře. Potom jsme ubránili pětiminutové oslabení, ale nebylo už moc času. Poslední dvě tři minuty už jsme hráli vabank a bohužel se nám nepodařilo dotlačit puk do brány. Poslední zápasy jsme hráli velice slušně, bohužel jsme si předkolo dnes neuhráli a musíme to zvládnout v posledním zápase s Karlovými Vary,“ konstatoval litvínovský trenér Vladimír Růžička.

„Čekali jsme těžký zápas s Litvínovem, který hrál o vše. Byla tam vidět bojovnost. Litvínov nás od začátku dohrával. Vedli jsme, pak se to srovnalo, bylo to 2:2 a rozhodl náš gól v oslabení. Ta jsme sehráli asi dobře, protože ve třetí třetině jsme se nechali třikrát vyloučit. To by se nám do příštích zápasů nemuselo vyplatit,“ prohlásil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Poslední kolo:

Úterý 8. března:

17:20 HC Energie Karlovy Vary – HC Verva Litvínov (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4, 2:3, 3:4 v prodl.; ČT Sport)



BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec (0:5, 0:3, 3:7)



PSG Berani Zlín – HC Dynamo Pardubice (1:5, 1:4, 1:4)



Bílí Tygři Liberec – HC Vítkovice Ridera (0:1 v prodl., 4:3 v prodl., 4:1)



Mountfield Hradec Králové – Motor České Budějovice, HC Olomouc – HC Kometa Brno (1:4, 0:2, 3:2)



Rytíři Kladno – HC Sparta Praha (4:3 po sam. nájezdech, 0:6, 3:2).

