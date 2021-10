„Doufám, že to přinese nějaký zlom, najedeme na vítěznou vlnu a začneme konečně sbírat body. Důležité je, aby se naše hra uklidnila a neměli jsme výpadky jako v minulých zápasech, kdy jsme góly soupeřům prakticky darovali. Dnes to pro nás byl posun, bod z Boleslavi je dobrý, protože je ve formě a pohybuje se na špičce tabulky. Věřím, že na to navážeme a posuneme se někam jinam v tabulce, než jsme teď,“ řekl litvínovský kapitán Viktor Hübl.

Podobná nálada panuje i pod Ještědem. Bílí Tygři si v repríze jarního finále proti Třinci připsali zmiňovanou čtvrtou prohru v řadě (2:7). I přes nepříjemnou sérii však rozhodně nevěší hlavy a upínají se k příštím zápasům. „Uděláme vše pro to, abychom v pátek vyhráli,“ ujistil na klubovém webu útočník Jan Ordoš.

Tygří smečka musí vyladit detaily. „Musíme víc chodit do soubojů a uhrávat je, tlačit se před gólmana, střílet… Ještě to probereme u videa a řekneme si k tomu víc. Vůbec nám to nelepí v přesilovkách, nepomáháme si v nich. Je to důležitá součást utkání, takže na tom rozhodně musíme zapracovat. Nezbývá nic jiného,“ uvedl liberecký forward.

„Je začátek sezóny. Věřím, že navážeme na třetí třetinu v Boleslavi i v dalších zápasech, a že jsme nějakou tu krizi, která nás potkala snad zažehnali. Doufám, že začneme pravidelně bodovat, abychom nemuseli pak něco dohánět a strachovat se v závěru sezóny,“ prohlásil z litvínovské kabiny Hübl.

Oba kluby budou mít šanci bodovat v pátečních duelech 10. kola před vlastním publikem. Litvínov přivítá od půl šesté brněnskou Kometu, Liberec o půl hodiny později Pardubice.

JAK VIDĚLI POSLEDNÍ ZÁPASY TRENÉŘI?

MLADÁ BOLESLAV – LITVÍNOV 3:2 SN

Vladimír Országh, trenér Litvínova: „Od začátku bylo vidět, že mužstva nastoupila v různém rozpoložení. Domácí byli v pohodě, my jsme měli za sebou několik proher. Myslím, že to bylo znát i v první polovině zápasu, kde měli domácí navrch, dobře bruslili a my jsme s tím měli problémy. Bylo dobré, že jsme od půlky zápasu srovnali tempo a ubojovali jsme to do konce.. V situaci, které jsme, je každý bod proti kvalitnímu soupeřovi dobrý.“

Radim Rulík, trenér Mladé Boleslavi: „Přestože jsme prohrávali, myslím si, že dvě třetiny jsme nehráli vůbec špatně. Měli jsme hodně šancí, výborně chytal soupeřův gólman, držel je. Na konci druhé třetiny jsme dostali gól na 2:2, což nás nejspíš poznamenalo. Třetí třetinu jsme hráli zle, vůbec nebyla podle našich představ. Byli jsme rádi, že jsme to dotáhli do prodloužení, kde jsme měli šance a mohli rozhodnout. Bohužel se nám nepodařil.“

TŘINEC – LIBEREC 7:2

Patrik Augusta, trenér Liberce: „Musím pogratulovat domácím k výbornému výkonu. Za nás jsem zklamaný z druhé třetině. Odehráli jsme relativně dobrou první část, kdy jsme bohužel dostali gól ke konci oslabení. Pak jsme ale dostali další branku a celá naše hra se sesypala. Byla tam spousta nezodpovědného výkonu od hráčů, to rozhodlo celé utkání. Nezbývá, než si nasadit boty a jít do práce. Takhle to prostě nejde.“

Marek Zadina, trenér Třince: „Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání sezony. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, po naší chybě ale soupeř šel do vedení. Druhá třetina však byla z naší strany velmi dobrá. Vytvořili jsme si hodně šancí, ty jsme dokázali proměnit. Kluci se uklidnili, dostali jsme se na koně. Liberec nás na čtyři pět minut dostal pod tlak po svém druhém gólu, jinak jsme ale odehráli dobré utkání. Byl to organizovaný výkon, hráči plnili to, co měli. Hráli dobře a odmakali to.“