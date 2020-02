Důvod číslo 1? Hráč, jenž má předky v Nigérii a na Ukrajině, oblékl dres Litvínova. Důvod číslo 2? Hned na úvod angažmá připravil gól, později sám skóroval. Důvod číslo 3? Nadšení z angažování zámořského univerzála zase rychle opadlo.

Poslední zápas s Třincem Aliu ani nedohrál. Trenérský štáb Vervy totiž nebyl spokojený s přístupem třicetiletého Kanaďana.

„Měl tam dvě hrubé individuální chyby, a to se v tak důležitém zápase nesmí stávat. Nemůže hrát, když neplní systémové věci, které plnit má. Dokud nebude respektovat to, co mu říkáme, tak nebude hrát,“ vysvětil litvínovský asistent trenéra Jindřich Kotrla.

HLAS Z TRIBUN

Avšak pozor. Některým fanouškům Chemiků se kritika nelíbila. „Akim je možná tak trochu magor a jeho hra je trochu sobecká, ale vyjádření Kotrly vystihuje přesně ten amatérismus klubu. Aliu holt měl smůlu, že z jeho chyb padly góly, z jiných chyb, kterých bylo dost, góly nepadly,“ oponoval na fóru ropaciontour.cz diskutér s přezdívkou Ydar11.

Na druhou stranu, mnozí si všimli, že Aliu nehraje týmově. Třeba fanda Muklik. „Mně to připadá, že si hraje sám na sebe, což je možná ten důvod, proč se nechytil v NHL a proč tak dlouho nikde nehrál. Možná má talent a hokej umí, ale když to nemá v hlavě srovnané, tak s takovým přístupem těžkov kolektivním sportu uspěje.“

Jak vidno: Aliu je zajímavá postava, která budí emoce. Dokázal se prosadit až do NHL, jenže vydržel tam jen sedm zápasů. Více se bývalý hráč Calgary Flames „proslavil“ tím, když na konci minulého roku vypustil do světa tweet s obviněním kouče Billa Peterse z rasismu.

Po deseti letech

V zámoří to rázem rozpoutalo obrovskou aféru. I proto Aliu odmítl několik angažmá z Evropy a kývl až na nabídku z Litvínova.

Několikaměsíční čekání na nové angažmá Aliua sžíralo. „Myslím, že si lidi nedokážou představit, jak těžké je každý den sám trénovat, bruslit, správně se stravovat a jen čekat na příležitost,“ líčil Aliu v interview pro americký magazín Sports Illustrated.

Návrat na led po dlouhé pauze pro něj byl náročný. „Pro mě je to těžké, deset nebo jedenáct měsíců jsem nehrál. Snažím se ale makat mimo led, to mi určitě pomůže,“ říkal Aliu po prvních zápasech za Litvínov.

Svému týmu má pomoct se záchranou, Aliu se však chce hlavně zviditelnit. „Když jsem nedostal příležitost v Americe, musím jít hrátdo Evropy, abych mohl dál ukazovat, co umím.“

Kanaďan, jenž má předky v Evropě i Africe, věří, že se vrátí do nejslavnější soutěže planety. „Vím, že mám na NHL, a pokud dostanu šanci, dokážu, že mám pravdu,“ pravil sebevědomě Aliu, který už před lety dostal přezdívku Snílek.

Zatím si ale svými výkony v dresu Litvínova říká spíšeo rychlý vyhazov. Nebo vydrží do konce sezony?