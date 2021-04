Trenéři reprezentační hokejové osmnáctky zveřejnili zúženou soupisku na mistrovství světa do osmnácti let, na které figuruje i litvínovský útočník David Skuhrovec.

David Skuhrovec. | Foto: HC Verva Litvínov

Osmnáctiletý talent toho letos zejména kvůli koronavirové pandemii moc neodehrál. Na podzim před přerušením mládežnických soutěží stihl osm utkání za juniorku Litvínova, od té doby v ostrých zápasech oblékal pouze reprezentační dres. S kategorií do osmnácti let se téměř měsíc připravoval na kempu v Litoměřicích, od 22. března pak trénuje ve Vyškově. Osmnáctka se za tu dobu dvakrát střetla s výběrem Slovenska, třikrát se pak v modelových utkání postavila reprezentační dvacítce.



Trenéři na jeden z vrcholů sezony nominovali dva hráče navíc, kteří do turnaje nezasáhnou. Česká výprava do amerického Dallasu odletí v pondělí, po příjezdu ji čeká několikadenní karanténa.



V sobotu 24. dubna sehraje poslední přípravný duel proti Švýcarsku, o dva dny už vstoupí do turnaje proti Německu. Ve skupinové fázi narazí ještě na Finsko, USA a Rusko.