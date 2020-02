„Dva body jsou z posledních dvou zápasů málo,“ řekl litvínovský forvard Michal Trávníček: Trápí nás závěry utkání, neumíme to dotáhnout. Nehrajeme špatně, držíme tempo s týmy ze špičky tabulky, ale chybí nám koncovka. Proti Boleslavi za to mohla dvě zbytečná vyloučení.“

HC Verva se propadl až na dno. Vylepšit situaci může už ve středeční dohrávce 30. kola s Třincem, přivítá ho doma od 17.30.

„Bude to boj až do konce. Máme ale dvě utkání k dobru, takže tam by bylo dobré něco vydolovat. Musíme stavět na předvedeném výkonu, protože ten nebyl špatný. Trápí nás především produktivita, protože gólů dáváme hrozně málo,“ dodal zkušený 39letý útočník.

HC Verva navíc musí zaplatit pokutu ve výši 5 000 korun za nevhodné chování fanoušků. Ti při zmiňovaném duelu s Třincem (2:3) házeli předměty na led i na střídačku hostů. Rozhodl o tom šéf extraligové disciplinárky Viktor Ujčík.