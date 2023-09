Hokejový Litvínov před startem extraligy představil nové dresy. Místo tradičního dominantního znaku se na nich skví obrovské logo většinového vlastníka. A co hůř, na bílé sadě je vyvedené červeně, což se okamžitě stalo terčem kritiky drtivé většiny fanoušků, široké veřejnosti i odborníků.

Litvínovští fanoušci | Video: Deník/František Bílek

Za historicky nejošklivější dresy se stydí i řada lidí z klubu, jenže nedá se nic dělat - bez peněz od Orlenu by fandové mohli zapomenout na zvučené posily; jejich milovaná Cheza by pravděpodobně ani nepatřila mezi extraligovou elitu. Diktát těch, co do hokeje dávají peníze, je neúprosný - kdo platí, ten chce být vidět.

Poprask v Litvínově. Verva představila dresy, fanoušci jsou v šoku a zuří

Litvínovští se bránili tlaku svého majitele už delší dobu. Dobře věděli, jaký poprask způsobí tak razantní změna, která prakticky mění celou klubovou identitu. Vždyť Litvínov, to byla vždy jedna velká žlutočerná rodina, a to jak ve vedení, tak v hledišti; jakékoliv odklony od tradice byly přijímány s rozpaky. Proto je z nových dresů takové haló.

Problémy s horlivými sponzory mají i jiné kluby, i v jejich případě platí, že chtějí být prezentovány na co nejatraktivnějších plochách, tedy na dresech a na ledě. Řada extraligových kluzišť tak připomíná omalovánku, ve které se ztrácí puk, dresy klubů jsou často nevkusně přeplácané logy sponzorů a partnerů. Na vině není jen nesoudnost těch, kteří chtějí být vidět, ale i marketingová agentura BPA, která zatím nedokázala nastavit pravidla pro prezentaci na dresech a ledě tak, aby výsledný produkt nebyl k pláči. Po vizuální stránce se totiž naše hokejová extraliga stává těžko stravitelnou.