16 682 diváků si našlo cestu do pražské O2 arény na souboj dvou velkých extraligových rivalů ze Sparty a Litvínova. Špičková atmosféra natřískané arény nakonec viděla sparťanskou výhru 3:1 a také gesto fair play hostujícího útočníka Martina Havelky.

Atmosféra v O2 aréně na zápase Sparty a Litvínova. | Video: Deník/Václav Veverka

Čím donutil Havelka diváky v ochozech hlasitě aplaudovat? Ve 49. minutě za stavu 1:1 a sparťanské přesilovce Havelka odvolal trest pro domácího Řepíka za podražení. Sparta by bez svého kapitána přišla o početní výhodu. To se tak nestalo. Odměněný za to byl jen potleskem, protože o dvě minuty později šla Sparta do vedení díky Kousalovi. Deseti vteřin před koncem, když chemici už hráli bez brankáře Zajíčka, pečetil do prázdné klece Konečný. Verva tak v posledních dvou duelech dala jedinou branku.

"My jsme do utkání nevstoupili dobře, což vyústilo v inkasovanou branku v oslabení. Ještě v první třetině bylo klíčovým momentem neproměněné trestné střílení. Ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovou hrou. V ten moment mi soupeř přišel trošku podrážděný a myslím si, že nám scházelo proměnit ještě jednu početní převahu a dostat se do vedení. Závěrečná třetina mi přišla podobná jako v minulém utkání - kdo dá gól, vyhraje. Bohužel pro nás jsme to nebyli my," řekl litvínovský kouč Karel Mlejnek. Vervu čeká v pátek zápas v Kladně.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

HC SPARTA PRAHA – HC VERVA LITVÍNOV 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Kestner (Horák, Irving), 52. P. Kousal (Horák, Kempný), 60. Konečný (P. Kousal, O. Najman) – 25. Baránek (Koblasa, Abdul). Rozhodčí: Hradil,Mrkva – Šimánek, Axman. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. Diváci: 16 683.

HC Sparta Praha: Kořenář – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, O. Najman, Řepík – Konečný, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, M. Vitouch, Hauser. Trenéři: Gross a Hořava.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Zile, Zeman, Baránek, Demel, Czuczman, Šalda, Baláž – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Koblasa, Kirk, Abdul – Kudrna, Gut, Zygmunt – Maštalířský, Jícha, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.