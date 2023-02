Také v tomto ročníku Verva tápe, před nedělním střetnutím s Oceláři měla na poslední příčku náskok pouhých dvou bodů. Během předchozích domácích utkání kotel fanoušků, kteří si říká ropáci (podle fanklubu Ropáci on Tour), hromově skandoval „Hynek ven!", tentokrát se ale uchýlil k jiné formě protestu.

Litvínovští totiž začali zápas špatně, brankář Tomek z prvních tří střel dvakrát kapituloval. Výkon Severočechů byl v první polovině trstní, z kotle se začalo ozývat „my chceme Chezu!" nebo „bojujete za Chezu!" Vše vyvrcholilo vylidněním kotle na jižní tribuně v 24. minutě. Někteří fanoušci odešli do útrob zimního stadionu nebo ven na „kouřovou", velká část z nich ale zůstala na krajích tribuny a sledovala tak, jak o čtyři minuty později snižuje Jindřich Abdul na 1:2.

Kdo čekal, že protest potrvá dál a že diváci za krátký časový úsek ještě nestačili vyklidit tribunu, mýlil se. Po Abdulově trefě se vrátili na svá místa a od té doby svůj tým vytrvale povzbuzovali. Podle samotných fandů se jednalo o spontánní reakci. Jejich podivný protest se ale neminul účinkem, Verva záhy skóre srovnala a v poslední části hry sahala po třech bodech. Nakonec do tabulky připsala dva, vyhrála totiž „jen" v prodloužení, když rozhodující gól vstřelil obránce Jaks.

Jednu z nahrávek na vítěznou branku si připsal kapitán Litvínova Matúš Sukeľ, který po zápase novinářům přiznal, že protest svých příznivců mužstvo vnímalo. „Nedá se to nevnímat, ale snažím se na to nemyslet, když jsem na ledě. Jsem rád, že jsme brzy dali gól, netrvalo to dlouho a zase nám začali fandit. Jsem rád, že jsme se z toho ve druhé části vzpamatovali, i ve třetí jsme hráli výborně a zasloužili jsme si dva body. Ve druhé třetině jsme začali víc agresivně napadat, vyhrávat souboje a tím jsme získávali puky. To byl zlomový moment."