Sobotní utkání předkola play off v Litvínově dalo vzpomenout na staré dobré časy, kdy zimní stadion při dramatických bojích o medaile praskal ve švech. Vyprodáno sice nebylo, fanoušci ale tribuny zaplnili velice slušně, čemuž odpovídala i atmosféra - byla vynikající!

Atmosféra na hokeji Litvínov - Třinec | Video: Deník/František Bílek

Nejhlasitěji se tradičně fandilo na jihu, kde se soustřeďuje kotel nejvěrnějších fanoušků. Ti se tentokrát pustili do náročné výzvy - během zápasu se pokoušeli roztleskat celý stadion. Hlavně díky jihu tak byla na Hlinkově zimním stadionu výborná kulisa.

Třinec prý Litvínov vyřadil díky „buzerantskému" hokeji. Vervu opouští Zdráhal

Chemici s Třincem však prohráli 2:4, celkově pak na zápasy 0:3, sezona tak pro ně končí.

Marek Šimšálek, jeden z šéfů kotle, byl spokojený s tím, jak se fandové na jižní tribuně prezentovali po celý její průběh. „Myslím si, že i když jsme v sezóně hráli někdy pěknou tužku, tak kluci ukázali, že do play off chtějí a chtějí o něj bojovat. V play off to bohužel nevyšlo, ale co se dá dělat. Nemáme se v něm za co stydět. My v kotli, až na pár maličkatých lehce hluchých míst, jsme jeli nahlas celý zápas i na nepříznivého stavu do chcípnutí!"

Co se kotli podle Šimšálka v sezoně povedlo? „Dokázali jsme kotel posunout zase na vyšší laťku a dokázat, co umí a jakou má sílu, když se všichni spojíme. Dokázali jsme dostat celý kotel do podřepu a vytvořit masivní bordel, což bylo podle některých lidí nemožné. Naučili jsme se nové skvělé chorály, které budeme i v nadcházející sezóně pilovat a posouvat je dál. Zavedli jsme to, že po odmakaném výkonu děkujeme hráčům ještě jednou tím, že je přivoláme z kabiny; udělali jsme z toho takové nepsané pravidlo. Při posledním utkání se nám podařilo roztleskat celý stadion vikingským potleskem."