Hokejoví fanoušci z Litvínova a okolí se mají v létě opět na co těšit. Rok poté, co se před plným Zimním stadionem Ivana Hlinky loučily s žlutočerným dresem klubové ikony Lukeš a Hübl, uvidí znovu v akci celou řadu legend. 19. srpna se bude hrát v severočeském „hockey townu" exhibiční duel, který vzdá hold skvělému forvardovi Petru Klímovi, který nečekaně zemřel na začátku května.

Proti sobě se postaví „Litvínovský výběr" a „Tým legend".

Jaké slavná jména budou v akci? „Pokud jim do toho něco neskočí, tak to budou Pavel Francouz, Viktor Hübl, Jan Ščotka, Martin Škoula, František Lukeš, Ondřej Kaše, Kristian Reichel, Radek Duda, Jakub Lauko, David Kämpf, Jan Myšák a další. Ještě uvidíme, zda to doplníme o další kluky, záležet bude na jejich volném času," říká Robert Reichel, jenž by měl také obout brusle.

A to není vše, akci dodají ještě větší lesk fotbalisté Jan Koller, Vladimír Šmicer či Petr Čech. „Hodně lidí ví, že jako fotbalisté chodíme hrát celkem pravidelně, hrajeme v Říčanech. Už jsem to zažil a je pro mě neskutečná pocta, že jsem si s takovými hokejisty kdysi mohl zahrát. Když jsem viděl Myšáka či mladého Reichel, řekl jsem si, že to žádná stará garda není," usmívá se Šmicer.

Jak vůbec myšlenka uspořádat v Litvínově další skvělou show vznikla?

„Po vzpomínkovém zápase k výročí Nagana, který jsme hráli v O2 aréně, jsme se se Slávou Lenerem bavili, že bychom něco takového mohli udělat v Litvínově. Bavili jsme se o tom, že by to bylo zpestření letní přípravy a došli jsme k tomu dni 19. srpna. Další úkol je postavit dvě mužstva. Jedno z nich bude složeno z bývalých hráčů Litvínova a bude také doplněno hráči z Litvínova. Druhé mužstvo bude složeno z bývalých hráčů NHL či mistrů světa," líčí Reichel.

V Litvínově se představí i odchovanec „chemiků" Martin Ručinský. „Pro mě je litvínovský zimák vždycky speciální místo, kam se rád vracím. Narodil jsem se tam, vyrůstal jsem tam hokejově. S Robertem jsme tam vyrostli. Zápas, který jsme hráli k výročí Nagana v Praze i v Bratislavě, byl skvělý. Všichni si zaslouží ty hráče opět vidět. Myslím, že to bude dobrá akce, dobrý zápas," vyhlíží i on velkou hokejovou událost.

Populární „Růča" do utkání ale nenastoupí, bude stát společně s Jakubem Voráčkem a Jiřím Šlégrem na lavičce jako trenér.

Poté, co 4. květne náhle ve věku 58 let skonal legendární útočník Petr Klíma, který je rovněž spjatý s Litvínovem, bylo nabíledni, že srpnová exhibice bude věnovaná právě jemu. V NHL odehrál 13 sezon. Jeho bilance? 786 utkání a 573 bodů za 313 branek a 260 nahrávek. Není bez zajímavosti, že „Kozel" kariéru ukončil před 20 lety v Litvínově.

„Bude to oslava sportu, oslava hokeje. Je důležité na sobě pořád pracovat. Lidi bývalé hráče chtějí vidět hráč, protože si je pamatují z dob, kdy se na ně chodili koukat. Je to pokračování řetězce. Tyto zápasy mají obrovskou sílu. Dneska je to pořád prestižnější a prestižnější," myslí si Slavomír Lener, asistent hlavního kouče Ivana Hlinky na olympiádě v Naganu.

LITVÍNOVSKÝ VÝBĚR:

Petr Nedvěd, Pavel Francouz, Radek Duda, Viktor a Jaroslav Hüblovi, František Lukeš, Ondřej Kaše, Kristian Reichel, Jakub Lauko, Tomáš Pavelka, Filip Pavlík, Jan Myšák, Karel Kubát, Martin Škoula nebo Jiří Šlégr.

TÝM LEGEND:

Jan Hlaváč, Patrik Eliáš, David Výborný, Jiří Tlustý, Tomáš Vlasák, Filip Hronek, Lukáš Krajíček, Martin Nečas, Jaroslav Hlinka, Martin Procházka a Jaroslav Nedvěd.