„Utkání proběhne bez diváků.“ Bezpečnostní opatření kvůli koronaviru nepustilo do hlediště mosteckého zimáku fanoušky místních Mosteckých lvů. Řešili to po svém. Ti skalní, kteří nechybí na žádném zápase, oblíbenému týmu fandili před stadionem.

Skalní fanoušci fandili týmu před mosteckým zimákem. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Nemůžeme si zápas nechat ujít. Půjdeme alespoň před stadion,“ vyjádřili se fanoušci ze skupiny Supporters from Most. Ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, jde o zajímavou skupinu příznivců. Cestují totiž stovky kilometrů za týmem i na venkovní duely. Opatření ohledně koronaviru, která se nesou celou republikou, jim zhatily plány udělat bengál přímo v hledišti kousek od kluziště. Navíc při třetím zápase play off s Trutnovem, který v případě výhry znamenal postup do dalších bojů vyřazovací soutěže.