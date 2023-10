Bodový hlad litvínovské Vervy trvá. Své o tom už ví i karlovarská Energie, která Litvínov v Podkrušnohorském derby přivítala na svém ledě a musela skousnout porážkou 1:4. Severočeši si tak zajistili sedmé vítězství v řadě a stále tak atakují čelo tabulky hokejové extraligy.

Litvínovští fanoušci mají letos důvody ke spokojenosti. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Jednu důležitou změnu hosté udělali. V brance Mateje Tomka letos poprvé vystřídal Šimon Zajíček a ten ve Varech kapituloval jen jedinkrát, když ho ve 14. minutě překonal Mikyska. Pak už spolehlivě domácí střelce gumoval. Za Litvínov se postupně prosadili čtyři střelci – Jurčík, Jaks, Koblasa a Baránek.

"Litvínov hraje hrozně jednoduše. Góly, které padly, tak byly dobře zacloněné střely, Frodlík neviděl vůbec nic, to jsme měli zahrát líp. Nějak nám to tam napadalo. Litvínov hrál jednoduše a my jsme tahali za kratší konec," viděl karlovarský Michal Plutnar zápas, ve kterém na stadionu fandilo parádních 5 477 diváků.

"Z naší strany to byl dnes povedený zápas po všech stránkách. Ze začátku, když tam měl soupeř nějaké šance, tak nám pomohl gólman, potom jsme si pomohli přesilovkou na 2:0. Hlavně se nám potom líbilo, že za stavu 4:1 jsme hráli zodpovědně dozadu. Soupeř samozřejmě tlačil, snažil se vývoj zápasu změnit, ale myslím si, že jsme hráli v obranné zóně zodpovědně, drželi jsme si pozice a snažili se jako celý tým nepouštět soupeře do nějakých tutových šancí. Mančaft ukázal zodpovědnost i koncem toho zápasu při tříbrankovém vedení," liboval si litvínovský asistent David Kočí. Chemiky čeká v neděli těžká domácí prověrka s Budějovicemi (17.30).

K. Vary – Litvínov 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Mikyska (O. Beránek, Černoch) – 3. Jurčík (Havelka, Demel), 9. Jaks (D. Kaše), 24. Koblasa (Hlava), 28. Baránek (D. Kaše). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Střely na branku: 45:36. Diváci: 5 477.

HC Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Havlín, Dlapa, Pulpán, Stříteský, Mikyska – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Koffer, Kofroň, O. Procházka. Trenéři: Bruk, Šik a Eismann.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Zile, Demel, Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Válek, Kirk, Abdul – Jurčík, Gut, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

