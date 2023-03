Dorostenci Litvínova měli v této sezoně velké potíže s výkonností. Poté, co byl u áčka odvolaný trenér Vladimír Růžička, to bylo na konci října, mu bylo nabídnuté místo právě u dorostu. Po jeho nástupu do funkce kouče se žluto-černý tým zvedl, poté ale opět přišla série nepovedených utkání. V lednu byl Růžička odvolaný, jeho pozici převzal Martin Tvrzník, jemuž asistují Jakub Petružálek a Marek Pinc.

„Růžička je autorita a kluci z něj měli strašně velký respekt, byli svázaní. Nezafungovalo to,“ okomentoval Růžíčkův konec Zdeněk Zima, sportovní sekretář litvínovské mládeže. „Víte, jak to u mládežnických kategorií bývá, vždycky záleží na síle jednotlivého ročníku," řekl sám slavný trenér k působení u dorosteneckého celku. „Práce mě bavila. Bylo to něco nového, narazil jsem i na šikovné kluky, kteří progres udělali. Ale pořád to jsou děti, je jim patnáct, šestnáct let. Bylo to ale zajímavé i v tom, že jsme klukům dělali svačiny před zápasem, připravovali jim hokejky a podobně,“ přidal už s úsměvem Růžička.