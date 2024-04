Litvínovský Zimní stadion Ivana Hlinky se má v blízké budoucnosti změnit, chystá se totiž jeho rozsáhlá rekonstrukce. Ze studie, která byla nedávno zveřejněná, je jasné, že o svá místa na stání přijde řada fanoušků. „Nelíbí se mi to. Tribuna, kde léta stojíme, se zboří. Místo ní bude nová, kde to bude jen k sezení," mračí se Roman Železný, věrný příznivec chemiků. Plán rekonstrukce představilo město Litvínov, kterému zimák patří. Kdy se rozjedou stavební práce, ale zatím nebylo uvedené.

O nutnosti rekonstrukce zimního stadionu, který byl uveden do provozu už v roce 1955 (zastřešení proběhlo o deset let později), se mluví de facto od začátku nového milénia. Nejvíce diskutovaná byla v období před covidem, kdy dotaci přislíbil tehdejší předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

„Příprava rekonstrukce před třemi lety postupovala do finální fáze, bohužel přišly dva roky covidu a válka na Ukrajině. Významně to zasáhlo ekonomiku i politiku. Dnes Národní sportovní agentura už nedisponuje tolika prostředky. Není to tak, že by to leželo u ledu a nic se nedělalo. V roce 2025 by se měly znovu otevírat nadregionální investiční projekty, tam to myslím směřuje," řekl generální ředitel HC Verva Litvínov Pavel Hynek ještě před zahájením této sezony.

Karel Rosenbaum, místostarosta města Litvínov, serveru iDnes.cz v březnu přiblížil, v jaké fázi plánování rekonstrukce je. „V současné době máme představu o budoucí podobě haly, zpracováváme dokumentaci pro stavební povolení, žádost o stavební povolení chceme podat do konce září 2024. Potom už se další postup odvíjí od zákonných lhůt.“

Jako první by mělo přijít na řadu parkoviště, které vyroste na místě zchátralého fotbalového stadionu, na jehož ploše už nyní při hokejových zápasech parkují auta novinářů a čestných hostů. „Výrazně se díky tomu zlepší situaci v parkování na Osadě. V tomto případě jsme připraveni v případě nedostupnosti vhodných dotací začít akci s financováním z rozpočtu města. Jinak ale budeme usilovat o maximální využití externích zdrojů."

Poté má přijít na řadu samotný zimák, v současnosti mající kapacitu necelých 6 tisíc míst. Jen dvě tisícovky jsou ale k sezení, což léta nevyhovovalo licenčním podmínkám. Ty však byly nedávno upraveny, litvínovský legendární stánek tak už na extraligovou licenci nepotřebuje výjimku. Přesto chce město i klub pro fanoušky důstojnější prostředí, kde bude více sedaček. Podle plánu jich má být minimálně tři a půl tisíce, další tři tisícovky by měly mít možnost fandit ve stoje.

Ti fanoušci, kteří chodili stát nad střídačky na západní tribunu, ale budou mít smůlu, o svá místa přijdou. Nahradí ji nový gigant s kancelářemi, kabinami a především místy k pohodlnému usazení na žlutých a černých sedačkách. K sezení by zčásti měla být i severní tribuna. „Podle mě by těch míst na stání mělo být zachováno více. Jsme zvyklí fandit ve stoje, nedokážu si představit sedět. A také si nedokážu představit, že po rekonstrukci bude na stadionu větší teplo. Třeba na Spartě je to děsný, tam je přetopeno. Na zimním stadionu má přeci být zima," namítá Roman Železný, štamgast ze západní tribuny.

Západní tribuna ale pro fandy HC Verva Litvínov není nejstrategičtějším místem. Tím je její jižní sestřička, na níž odnepaměti sídlí kotel, který během zápasů tvoří jednu z nejlepších extraligových atmosfér. „Co jsem se díval na zveřejněnou studii, tak na jihu se nic měnit nebude, ten bude celý na stání. A to je dobře. Myslím si, že ta rekonstrukce je rozumným kompromisem mezi moderní halou a tradičním zimákem. Já jsem spokojený, vypadá to dobře," myslí si Petr Novotný, jehož domovem je během hokejových duelů právě jižní tribuna.

V minulosti se hovořilo o tom, že rekonstrukce Zimního stadionu Ivana Hlinky vyjde na 600 miliónů korun. Jaká bude její současná cena, město Litvínov neuvedlo.