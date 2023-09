Pátá výhra v řadě! Žlutočerná litvínovská mašina schroupla na domácím ledu Mladou Boleslav, kterou složila 5:2.

Opakovala se podobná situace jako ve středu v Hradci. Chemici se dostali do dvoubrankového vedení díky Davidovi Kašemu a Jindřichu Abdulovi, ale soupeř nakonec dokázal srovnat na 2:2. Všechno nakonec rozseklo poslední dějství. Vervu dostal do vedení Andrej Kudrna a do prázdné branky pak přidal další trefu kapitán Matuš Sukeľ. A i to nebylo všechno. Pár vteřin před koncem dával nepopulárního bůra Středočechům Ondřej Kaše.

"Domácí měli lepší vstup do utkání, my jsme prvních deset minut byli všude pozdě, hráli jsme taky ve třech. Pak bych řekl, že jsme byli lepším týmem a podařilo se nám vyrovnat. Troufnu si říct, že do toho gólu domácích jsme ve třetí třetině měli více brankových příležitostí a byli jsme blíže ke gólu. Potom jsme ale špatně rozebrali jednu situaci a byli jsme za to potrestáni. Ten závěr už nám pak nevyšel," viděl boleslavský trenér Petr Haken.

"Chtěl bych tu vyzdvihnout soupeře. Z těch šesti kol jsme dnes hráli s naprosto nejlépe bruslícím, tvrdě hrajícím a celkově vysokým soupeřem. Samozřejmě to pro nás nebylo překvapení, to mužstvo, které v současné době v Boleslavi mají, je velmi zkušené. Jsou to hráči, kteří mají leccos za sebou a opravdu hráli výborně. Myslím si prostě, že soupeř byl lepším týmem na ledě a souhlasím s tím, že se body měly dělit. I takový je někdy hokej," řekl domácí kouč Karel Mlejnek.

HC VERVA LITVÍNOV – BK MLADÁ BOLESLAV 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. D. Kaše (Czuczman, Zeman), 11. Abdul (Baránek), 48. Kudrna (Sukeľ, Koblasa), 56. Sukeľ (Demel), 60. O. Kaše (Abdul) – 25. Lantoši (Aaltonen, O. Roman), 37. Malát (Šmerha, Pláněk). Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 27:35. Diváci: 4 028.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Demel, Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ, Kudrna – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Osburn, Pyrochta, Čech, Jánošík, Pláněk, R. Jeřábek, Bernad – Skalický, Järvinen, Aaltonen – Lantoši, O. Roman, Söderlund – Šmerha, Fořt, Malát – Stránský, Suchý, Dvořáček. Trenéři: Kalous, Pletka a Haken.