V hokejové extralize napočítal Litvínov a jeho fanoušci už pět porážek v řadě. Mužstvo, které se na začátku druhé čtvrtiny dokázalo vyšvihnout na první příčku, zažívá nyní výkonnostní útlum, výsledkem je pád na pátou příčku a téměř dvacetibodová ztráta na Pardubice. „Začátek sezony jsme měli nadstandardní, zlom přišel na konci listopadu sérií venkovních proher," ví kouč „chemiků" Karel Mlejnek. Dokáže i pojmenovat příčiny náhlé herní změny.

Atmosféra na hokeji Litvínov - Olomouc | Video: Deník/František Bílek

Verva čtyřikrát za sebou prohrála venku, v pátek pak padla i doma, když v prodloužení nestačila na Olomouc (1:2). „Deset minut na začátku jsme hráli hodně dobře, tlačili jsme. Jenže pak jsme trochu polevili. Olomouc začala hrát svůj fyzický hokej a byla šťastnější. S ní jsou to těžké zápasy, protože má urostlé chlapy, kteří chodí clonit před bránou, to je pro gólmany nejtěžší," hodnotí poslední odehrané střetnutí brankář Severočechů Šimon Zajíček.

FOTO: Byli jste v pátek na hokeji v Litvínově? Najděte se na fotkách!

„Čekali jsme, že budeme mít nějakou přesilovku, což se stalo, ale bohužel jsme si gólem nepomohli," mrzí Mlejnka. Jeho týmu navíc nebyl uznaný gól Petra Koblasy na 2:1, který padl vteřinu po závěrečné siréně první periody. „Asi by nám pomohl, ale v kabině jsem neslyšel, že to by to někdo rozebíral," vrací se k hojně diskutovanému momentu Zajíček, jehož v prodloužení překonal Bambula. „Špatně jsem trefil tyčku, to je hokej," bere brankář Litvínova rozhodující trefu na sebe.

Hanáci v první čtvrtině uťali vítěznou sérii Vervy, v té druhé ji připravili teprve druhou domácí porážku. „Litvínov nám vyhovuje svým herním stylem, věříme si na něj," tvrdí olomoucký Jan Bambula.

V současné době ale mužstvu Karla Mlejnka dokáže zatopit kterýkoliv extraligový účastník, trápí ho totiž hned několik problémů. „Ztratili jsme trochu z ofenzivy a hlavně v obou speciálních týmech. Z posledních 12 zápasů jsme inkasovali nějakých 14–15 gólů v oslabení, to je hodně," uvědomuje si litvínovský lodivod.

KVÍZ: Jak dobře znáte historii hokejového Litvínova?

Na horší defenzivě má velký podíl absence bránících forvardů Sukel´a a Jurčíka, pochopitelně chybí i bek Jaks, který hrál ve velké formě. Proti Olomouci navíc kvůli disciplinárnímu trestu nemohl nastoupit Ondřej Kaše. „Absence hráčů je jeden vliv, ale jsou i další. Velmi často ta oslabení začínáme u nás v pásmu, protože prohráváme buly. A trošku jsme polevili v práci na ledě. Detaily rozhodují, pár centimetrů v dosažení čepele, ve zblokovaném kotouči, v zavření předbrankového prostoru, pokaždé něco. Častokrát jsme všude o krok dál,“ rozebírá Mlejnek, proč nejsou jeho svěřenci tak úspěšní jako před několika týdny.

Proč „černožlutým" nejdou zmiňované vhazování? Na lavičce mají jako asistenta Roberta Reichela, který je v této herní činnosti kovaný. „David Kaše je velice kreativní hráč, denně na tom pracuje, ale poslední dvě sezony ve Spartě bule nehrál, protože byl na křídle. Jurčík a Sukeľ jsou zranění, Kirk je podobný případ jako David Kaše, taky loni hrál spíš na křídle. To nejsou výmluvy, ale nedá se dělat nic jiného než pracovat na tom dál. A jako všechno v životě to nějakou dobu trvá,“ odpovídá Karel Mlejnek.

Růžička v politice? Spojil se s dezinformátorem Rajchlem, zapálené auto nevadí

Někteří fanoušci brblají, že Litvínovu chybí někdejší nasazení, to ale brankář Šimon Zajíček odmítá. „Snažíme se, makáme, dáváme do toho srdce. Každý dělá, co může. Snažíme se vrátit na vítěznou trať," přesvědčuje.

„Cítím, že u nás je hodně o tom, kdo dá první gól," navazuje Mlejnek. „Když inkasujeme my, mužstvo to trochu psychicky popraví, rázem není z čeho se odrazit. Musíme forčekovat, zmenšovat hřiště, být blízko u soupeře. Žádné couvání, čekání na smrt. Ukopat nějaký zápas 1:0, to jde jednou dvakrát v sezoně, ale jinak se ten hokej ubírá úplně jiným směrem."

Mlejnek ale zdůrazňuje, že první čtvrtina byla z pohledu Litvínova nadstandardní. „Předsezonní prognózy byly úplně jiné, než bránit první šestku. To musím říct velmi nahlas a velmi zřetelně," uzavírá.

V neděli od 17 hodin hrají „chemici" v Pardubicích.