Už v neděli od 16.30 hodin se bude hrát na severu Čech tradiční hokejový šlágr Litvínov - Sparta. Verva v posledních třech domácích duelech dokázala Pražany pokaždé porazit. Jak tomu bude tentokrát? Připravili jsme souhrn posledních deseti domácích duelů „chemiků" se svým největším extraligovým rivalem. Připomeneme si i utkání, které se před čtyřmi lety hrálo v Drážďanech před 32 tisíci diváky. Takhle jsme o jednotlivých zápasech psali, pod jednotlivými články přinášíme i fotogalerie k zmiňovaným soubojům.

Litvínovští fanoušci v Drážďanech | Foto: Deník / Edvard D. Beneš

13. 10. 2023 - Litvínov - Sparta 4:2 (5 944 diváků)

Natřískaný litvínovský stadion hnal domácí Vervu v hitu desátého extraligového kola v souboji s pražskou Spartou. Zimní stadion Ivana Hlinky byl po letní hvězdné exhibici v čele s David Pastrňákem poprvé v nové sezoně vyprodaný. Spokojení fanoušci viděli litvínovskou výhru 4:2, která byla už devátou v řadě. Krušnohorci poprvé udeřili přesně 32 vteřin před koncem první třetiny, kdy do té doby jistého Kováře zaskočil dorážkou Kudrna. Pražané, za kterými přijely desítky fanoušků, srovnali v prostřední periodě Vitouchovi, jehož branku museli z videa posvětit rozhodčí. Domácí si dokázali vzít ale vedení zpět ve 37. minutě, kdy dělovkou propálil všechno před sebou Janis Jaks. Celé drama rozsekla poslední třetina, ve které sice srovnali, ale chemici excelovali v posledních deseti minutách. David Kaše v 52. minutě zvyšoval na 3:1 a pár vteřin před koncem, kdy hosté odvolali brankáře, tak dával do prázdné Koblasa. Litvínov slaví devátou výhru v řadě!

11. 12. 2022 - Litvínov - Sparta 5:2 (4 125 diváků)

Litvínov si podal pražskou Spartu 5:2. Na demolici Pražanů se hattrickem podílel slovenský forvard Andrej Kudrna, který hraje v parádní formě. Verva na Spartu nastoupila už v první třetině, kterou ovládla 2:0. Ve druhém dějství se sice sparťané vrátili do hry, ale Krušnohorci si výsledek pohlídali. Ve třetí třetině je poté dorazil zkompletovaným hattrickem Kudrna, bývalý hráč Sparty.

28. 10. 2022 - Litvínov - Sparta 4:0 (5 107 diváků)

Tak se nám to líbí! Fanoušci hokejového Litvínova byli v pátek jako u vytržení, Cheza pod novým koučem Karlem Mlejnkem porazila na svém stadionu pražskou Spartu 4:0! Dva góly dal Estephan, jednou se trefili Gut a Zdráhal. Severočechy vedl jako hlavní trenér po odvolání Vladimíra Růžičky jeho dosavadní asistent Mlejnek, nově mu sekundovali Kočí s Reichelem. Více než pět tisícovek fanoušků vidělo kromě nového trenérského triumvirátu také nové dresy, které jsou vzpomínkou na druhou polovinu 90. let a začátek nového tisíciletí, kdy Litvínovští měli na přední straně známou chemickou křivuli.

13. 2. 2022 - Litvínov - Sparta 0:5 (1 000 diváků - covid)

Další ledová facka! Litvínovští hokejisté doma podlehli pražské Spartě 0:5. Verva je v krizi a nebývale se trápí. Z posledních devíti zápasů dokázala jen jednou vyhrát a to v prodloužení nad Karlovými Vary. Třináctý celek ze severu Čech nebyl pro sedmou Spartu náročným protivníkem. Parta trenéra Jandače a Hořavy se po první třetině ujala těsného vedení 1:0. V prostředním dějství přidala další trefu a v samém závěru domácí kolaps dokonala, když v rozmezí dvou minut překonala domácího lapače Godlu hned třikrát. Hotovo, potupný bůr byl na světě!

4. 11. 2021 - Litvínov - Sparta 3:2 (2 630 diváků - covid)

Litvínovští hokejisté zatloukli další hřeb do rakve mizerných sparťanských výsledků. Pražené přijeli pod Krušného hory s bilancí sedmi porážek v řadě. Do hlavního města se vrací s další prohrou navrch. Dařit se Severočechům začalo hned v první třetině, kterou díky trefám Latty a Kudrny ovládli 2:0. Hosté sice v prostředním dějství dokázali dát díky Horákovi kontaktní gól, ale o sedm minut později Jarůšek Vervu odtlačil do dvougólového náskoku. V samém závěru střetnutí Pražané vsadili na hru bez brankáře a vyplatilo se jim to, protože snížili Řepíkem. Jenže to už do závěrečné sirény zbývalo pár okamžiků a v těch už sparťané udeřit nedokázali.

15. 1. 2021 - Litvínov - Sparta 3:5 (bez diváků - covid)

Litvínovští hokejisté odvěkého rivala nesrazili. Se Spartou doma padli 3:5. Po dvou vyrovnaných třetinách hosté vyhráli díky trefě Kudrny, která přišla v 59. minutě při power play domácího celku.

11. 10. 2020 - Litvínov - Sparta 1:3 (bez diváků - covid)

Litvínov po dlouhé pauze odehrál na prázdném stadionu Ivana Hlinky smolný zápas, v nedělní bitvě 9. extraligového kola podlehl po bojovném výkonu pražské Spartě 1:3. Domácí inkasovali ve vlastní přesilovce, avšak v oslabení ve třech vyrovnal už po 41 vteřinách právě Hanzl. První třetina vítěze neměla. „Chtěli jsme přežít hlavně začátek a uhrát po karanténě nějaký výsledek. Byli jsme dlouho mimo led a teď nás čeká další pauza,“ uvedl Hanzl s tím, že smutný je i pohled na prázdné tribuny. Vítězná trefa padla v čase 22:19, kdy si smolně srazil puk do vlastní branky Patrick Kudla, autorem gólu byl Jan Buchtele. A ještě ve druhé třetině Sparta zvýšila v 38. minutě po premiérové trefě v nejvyšší soutěži Radka Jeřábka na 3:1. V závěrečné periodě Litvínov už nedokázal s výsledkem nic udělat.

4. 1. 2020 - Litvínov - Sparta 2:3 (32 009 diváků)

Historicky první hokejový zápas českých klubů v zahraničí stanovil nový divácký rekord extraligy. Na sobotní zápas Litvínova se Spartou pod širým nebem na fotbalovém stadionu v Drážďanech dorazilo 32 009 diváků! Rekordní divácká návštěva sledovala na drážďanském fotbalovém stadionu hokejové Open Air, ve kterém nakonec slavila těsně 3:2 pražská Sparta. Pražané ovládli duel především díky poslední třetině, ve které vstřelili dva góly a utekli Krušnohorcům na rozdíl dvou branek. O drama se ještě snažil litvínovský forvard Richard Jarůšek, ale jeho trefa pět minut před koncem už znamenala jen snížení.

17. 11. 2019 - Litvínov - Sparta 3:4 po prodloužení (5 969 diváků)

Necelou minutu a půl odkrojila časomíze ze šlágru Litvínova se Spartou a fanoušci obou táborů už tleskali za první gól. Zápas začal před necelými šesti tisíci fanoušky zhurta. Skóre otevřela nová litvínovská posila Kanaďan Samson Maghod, ale na něj okamžitě reagoval sparťanský Sukeĺ. Do konce první periody domácí ještě dokázali navýšit Jarůškem. Jenže hosté skóre dokázali otočit za dvě třetiny otočit a Vervu nakonec zachraňoval svou trefou Viktor Hübl, který vystřelil remízu 3:3. Ještě před tím domácí trenéři udělali změnu v brankoviště a Januse nahradili Honzíkem. V následném prodloužení měli Krušnohorci výhodu přesilové hry, ale zužitkovat ji nedokázal. Naopak hosté a svou druhou trefou večera Sukeľ rozhodl o bonusovém bodu pro Pražany.

20. 1. 2019 - Litvínov - Sparta 1:4 (6 011 diváků)

Hokejisté litvínovské Vervy se po dvou vítězstvích na ledě soupeřů museli doma sklonit před pražskou Spartou. Tým z hlavního města na vyprodaném Hlinkově stadionu slavil jasně 4:1. „Mrzí nás, že jsme pro fanoušky nepřipravili vítězství,“ kroutil hlavou domácí Lukáš Kašpar. „Nevstoupili jsme do zápasu dobře, když jsme Spartě nabídli dvě branky po našich chybách. První třetina byla od nás špatná. V té druhé už to bylo lepší a vyústilo to v kontaktní branku. Bohužel v poslední periodě si to Sparta pohlídala. Mrzí mě, že jsme nenavázali na zápas v Liberci,“ nebyl spokojený litvínovský asistent Radim Skuhrovec.