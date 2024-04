Poměr střel na bránu 41:21. Poměr gólů 2:1. Pardubičtí hokejisté v prvním semifinále svého soupeře po celé utkání jasně přehrávali, ale z místy až z drtivé převahy vytěžili pouze dva góly. Ty nakonec stačily na odčarovaní litvínovského kouzla ve venkovním prostředí v letošním play off. Severočeská šňůra se táhla čtyři zápasy. Rozhodují trefu zaznamenal (ne)tradiční střelec Ondřej Vála.

Oba týmy právě vjíždí na ledovou plochu před prvním semifinále. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Tipsport extraliga – 1. semifinále play off:

HC Dynamo Pardubice – HC VERVA Litvínov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

Branky a nahrávky: 17. Paulovič (A. Musil), 45. Vála – 10. Kudrna (Abdul, Jícha). Rozhodčí: Kika, Ondráček – Lhotský, Rampír. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 10 050.

HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček. Trenér: Marek Zadina. HC VERVA. Litvínov: M. Tomek – Zile, Jaks, Baránek, Demel, Czuczman, D. Zeman, Šalda – Koblasa, D. Kaše, O. Kaše – Kirk, Sukeľ, Hlava – Kudrna, Jícha, Abdul – Maštalířský, Zygmunt, Havelka. Trenér: Karel Mlejnek.

Stav série: 1:0.

Druhý zápas: zítra v 17:00 znovu v Pardubicích.

V první desetiminutovce zasypala Tomka lavina střel. Největší šanci si vypracoval Pánik, který však ani na dvakrát na litvínovského strážce pokladu nevyzrál. Zatímco Dynamo po stálém tlaku vyslalo na jeho bránu patnáct střel, tak hosté pouze čtyři. Jenže ta čtvrtá skončila za zády Willa. Abdul vypálil do jeho střely se vložil ještě Kudrna a jemnou tečí přispěl k tomu, že se puk zatřepetal v horním rohu. Domácí se po inkasované brance chvíli hledali. Vysvobodil je Paulovič. Prodral se do útočné třetiny, aby ustál pád a mohl jet sám na Tomka. Po narovnání každý očekával tradiční ránu, ale slovenský borec puk vymíchal a akci zakončil ukázkovým blafákem do forhendu.

Druhá třetina začala, jak skončila první. Dynamo stejně jako v úvodní části soupeři kotouč moc nepůjčovala. Na konci její čtvrté minuty ukořistil volný puk před brankovištěm A. Musil, ale nedokázal ani na dva pokusy přehodit puk přes Tomkovy betony. Pardubickou nadvládu zvýšila první přesilovka v utkání (až v čase 31:10) při vyloučení Havelky. Největší možnost měl Paulovič, jeho střelu z první Tomek zlikvidoval. Domácí pak promrhali obrovskou šanci, když se na litvínovskou tvrz řítilo duo Pánik – Zohorna. Dvakrát si vyměnili puk, ale finální střelu Zohorna poslal do tyče. Hosté znovu mohli střelecké impotence protivníka využít. Zygmunt zakončoval do prázdné klece, ovšem i on trefil tyč. V závěru prostřední periody dostaly Pardubice druhou přesilovku po faulu Jakse.

Nevyužilo ji ani zkraje třetího dějství. Na nemohoucnost svých kolegů v útoku se už nemohl dívat obránce Vála. Rozjel se do pásma Litvínova a bekhendem procpal puk mezi Tomkovy nohy. A situace se obrátila. Cheza musela valit dopředu a Dynamo vyčkávalo na brejky. Pardoxně z jednoho mohli hosté vyrovnat. Dvě minuty před koncem jel D. Kaše sám na Willa, ale jako by se šance zalekl a pořádně nezakončil. V závěru sáhl hostující trenér ke hře bez brankáře, stav se už nezměnil.

„Měli jsme výborný vstup do utkání, ta první třetina z naši strany byla dobrá. Měli jsme dobrý pohyb, vyhrávali jsme souboje, udělali jsme si převahu. I ve druhé třetině jsme byli aktivní, ale potřebujeme proměňovat vypracované šance. Za výhru jsme hrozně rádi, za druhým gólem jsme si šli. Bereme to ale s pokorou, nesmírně si toho vážíme a samozřejmě víme, že nás zítra čeká další těžký zápas. Připravíme se na něj a půjdeme dál," řekl pardubický kouč Marek Zadina.

„Čekali jsme, že na nás vlítnou. Přeci jen jsou odpočatí a my už v nohách něco máme, takže jsme to čekali. Říkali jsme si, že musíme přežít prvotní tlak, a pak to bude dobré, což se nám podařilo. Výborně chytal Matej Tomek, který nás několikrát podržel. Několikrát to byly takové pološance, ale chytal fakt výborně, a i díky němu jsme měli šanci až do konce se zápasem něco udělat,“ vyprávěl litvínovský Jindřich Abdul. Bohužel nakonec těsně slavili Východočeši.

„Myslím si, že až na ten prvotní tlak jsme nehráli špatně. Nechali jsme na ledě maximum a ukázali si, že se s nimi hrát dá. I oni se zatáhnou, když jde o výsledek," dodal Abdul. Série pokračuje v Pardubicích v pondělí (17.00).