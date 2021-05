Šestatřicetiletý maskovaný muž pochází z Mostu, kde i začal s hokejem. V osmé třídě se přesunul do Litvínova, v jehož dresu si připsal dva seniorské extraligové starty až na přelomu října a listopadu 2018. Mezi tuzemskou elitou má na kontě 34 zápasů, které se pojí převážně s Chomutovem, neboť za plzeňskou Škodu chytal jen dvakrát. Právě v dresu západočeského klubu v extralize debutoval 26. prosince 2010, kdy vychytal výhru 2:1 v prodloužení na ledě Pardubic.

Ještě v juniorech zamířil Miroslav Hanuljak do Havířova, kde také v září 2004 debutoval mezi seniory. Ještě v tomtéž ročníku se však vrátil na sever Čech a postavil se do branky rodného Mostu, odkud se přesunul do Kadaně. Postupně si získával ve druhé nejvyšší soutěži velmi dobré jméno, takže na play-off 2009 se posunul do Chomutova, kde debutoval 26. února v semifinále poté, co Jan Lundell onemocněl.

S Piráty postupně zažil pět baráží, avšak přímo zasáhl jen do tří na jaře 2010, 2013 a 2015. Při prvním postup v roce 2012 naskočil jen jednou v play-off, jinak dostával přednost Milan Řehoř. Ještě během ročníku 2015/2016 zaznamenal zkušený brankář v chomutovských barvách tři extraligové starty.

Poté se přesunul do Kladna, odkud po roce odešel na první zahraniční štaci. Druhou nejvyšší německou soutěž okusil ve Freiburgu, ale po sezóně se na chvíli vrátil do obou klubů, v nichž hokejově vyrůstal. Po pár zápasech ovšem nabral znovu směr mimo hranice České republiky. Tentokrát zamířil východním směrem a ročník 2018/2019 dokončil v Nitře, kde chytal slovenskou extraligu po zisku stříbra i o sezónu později.

Do Chomutova se Miroslav Hanuljak vrací z Kadaně, kde zapsal v nedávno skončeném ročníku jedenáct startů v Chance lize. Jak už bylo zmíněno, může se posunout na čelo pořadí odchytaných zápasů vedené od sezóny 1997/1998. Nejnovější pirátská akvizice má zatím 195 „čárek“ a bude nahánět dva dvoustovkaře – Kamila Jarinu (211) a Luboše Horčičku (204).

„Jsem rád, že jsme získali kvalitního brankáře se vztahem ke klubu a výhledem do budoucna i směrem k trénování,“ komentuje novou posilu Petr Jíra, jenž Miroslava Hanuljaka zažil jako spoluhráče, což se může opakovat, pokud si současný sportovní manažer Pirátů ještě rozmyslí avizovaný verdikt už za chomutovské áčko nehrát.

Libor Kult