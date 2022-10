V normální hrací době jste ale gól nedostal a v některých momentech i tým podržel…

(úsměv) Od toho jsem tam. Dostal jsem šanci chytat některé zápasy a dostat se do zápasového rytmu, takže jsem rád, že jsem dnes mohl pomoci. Máme bod, ale říkám, že jsme mohli brát i víc.

Jak bylo těžké čelit Pardubicím, které mají silný tým a pohybují se na vršku tabulky?

Mají velmi kvalitní kádr, bylo to určitě vidět, ale myslím si, že liga je vyrovnaná. Každý může hrát s každým a my to dneska i ukázali.

V čem byli nejvíc nebezpeční?

Mají velmi dobré útočníky, stejně tak obranu. Jsou skvěle vybavení na každém postu. Mají široký kádr, který umí využít.

Je pak o to cennější vychytat takového protivníka?Pro mě je teď nejhlavnější ten zápasový rytmus a brankářská praxe, takže když nepočítám Boleslav, tak jsem vlastně nechytal od přípravy. To čekání bylo trochu dlouhé a teď jsem rád za každou příležitost.

Muselo to být pro vás o to těžší do toho naskočit, když vlastně vám ten rytmus chybí.

Brankářskou pohodu si získávám na trénincích, tím jak k tomu přistupuji, respektive, jak k tomu chci přistupovat. Připravuji se tak na každou další možnost, na kterou jsem už čekal v Brně.

A jak jste rád za tu příležitost, kterou vám Litvínov dal? Je to tedy zatím na měsíc.

Jsem rád, myslím, že už bylo na čase pro mě si zase zachytat. Pro žádného brankáře není příjemné stát bez zápasové praxe tak dlouho, takže jsem byl velmi rád a snažím se to týmu vrátit.

Zápas s Pardubicemi čima trenéra: Vladimír Růžička

„Vstup do utkání se nám nepovedl. Brzy jsme udělali faul a Pardubice získaly pětiminutovou přesilovku, ve které nás zamkly v pásmu. Byla to těžká pasáž, ale bylo dobré, že jsme ji zvládli ubránit. Tím byla první třetina hodně poznamenaná. Ve druhé třetině chodily Pardubice do rychlých protiútoků, nás se párkrát povedly nějaké šance, ale na obou stranách chytali výborně brankáři. Třetí třetina byla víceméně o tom, kdo dá gól, ten vyhraje. Naši hráči v zápase hodně dřeli. Pardubice mají silné mužstvo a nebylo to nic jednoduchého. Je škoda, že se nám v nastaveném prodloužení nepodařilo vstřelit gól, protože jsme ujeli. Byla to velká dřina, ale bohužel bereme jen bod.“

