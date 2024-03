Počítali zranění, vyloučení a došlo to do fáze, že už skoro neměli koho poslat na led. Severočeské hokejové derby mezi Mostem a Děčínem skončilo po dvou třetinách. Mostečtí Lvi naplnili lazaret, vyhrocené utkání si vyžádalo velké tresty a fanoušci nadávali: Zaplatil jsem si šedesát minut, ne třicet. Děčín slavil ve zkrácené verzi zápasu 4:3.

Brankář Mosteckých Lvů Lukáš Hosnedl při posledním zápase s Děčínem. | Foto: Tomáš Urban

„Už v první třetině se nám tam zranil Berčík. Pak se zranil Řehoř, kterému nastřelili kotník. Po jednom nezaviněném souboji si tam další hráč rozřízl ruku. Navíc tam přišly dva tresty do konce utkání, pak musel odstoupit jeden z juniorů. Bohužel, zbylo nám na lavičce jen torzo, takže jsme to museli předčasně ukončit,“ řekl šéf Mosteckých Lvů Lukáš Bednařík.

Jaký byl pohled z ledové plochy? „Do zápasu jsme nastupovali se třemi kompletními lajnami. Bohužel průběh zápasu přinesl to, že část hráčů musela kvůli zraněním odstoupit, část hráčů obdržela po výrocích rozhodčí trest do konce utkání a v závěru druhé třetiny jsme byli pouze v počtu sedmi hráčů, což je nepředstavitelné takto dohrát,“ řekl Deníku mostecký brankář Lukáš Hosnedl, který podobnou situaci pamatuje i z minulé sezony. Jen tehdy byl na „šťastnější“ straně.

VIDEO: Hodně trestů, zranění, málo hráčů. Co se dělo v hokejovém derby?

„To jsme hráli s Hronovem, soupeři se stalo to samé a utkání bylo předčasně ukončené,“ dokreslil mostecký lapač.Už zmíněné tři lajny ukazují, že Most momentálně zdravými hráči nepřekypuje. A to ho čeká předkolo play off. Marodka se Lvům teď ještě rozšířila!

„Upřímně bychom byli radši, kdybychom zraněné nemuseli počítat. Celou sezonu se vlastně člověk těší na play off, tedy na tu část, kde se rozhoduje o tom jestli se sezona bude hodnotit kladně nebo nikoliv. Bohužel jsme teď ve fázi, kde těch zranění se sešlo hodně. Cíl ale máme stejný – popereme se s tím a chceme z předkola jít do čtvrtfinále a bojovat o co nejlepší výsledky v play off.“ uzavřel Hosnedl.