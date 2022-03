Gólman Hosnedl: Na tyhle boje se těšíme! Fanoušci, pomozte nám

Je to tady! Mostecký lvům začíná nejdůležitější část sezony – play off. Mostečané vstupují do semifinálové série s Dvorem Králové (úterý 1. března od 18.00).

Mostecký brankář Lukáš Hosnedl. | Foto: Tomáš Urban

Začínají na ledě soupeře, hraje se na čtyři vítězná utkání. Cíl Mostečanů? „Finále,“ hlásí brankář Severočechů Lukáš Hosnedl. „Nálada v týmu je výborná, všichni se už moc těšíme až vypuknou zápasy play-off,“ těší se Hosnedl, který míří se svým celkem vysoko. „Dáváme si postupné cíle. Nyní je tedy cíl porazit Dvůr Králové a postoupit přes něj do finále skupiny,“ plánuje gólman Mosteckých lvů a apeluje na fanoušky, kteří by mohli jeho celku pomoct. „Návštěvnost byla v průběhu sezóny dobrá. V play off budeme potřebovat podporu z tribuny ještě větší, tak doufám, že návštěvnost na tyhle zápasy bude ještě o něco vyšší. Tímto bych vás chtěl všechny pozvat, abyste nás přišli podpořit v boji o postup do Chance ligy,“ vyzývá Hosnedl a ještě se vrací k právě skončené základní části druhé ligy. VIDEO, FOTO: Zvon vítězství HC Verva tentokrát zněl také pro Ukrajinu „Určitě základní část hodnotím kladně, je škoda několika ztracených bodů během sezony, které by nám nyní daly možnost být v tabulce na vyšších příčkách. Nicméně cíl jsme v podobě play off splnili.“ Lukáš Hosnedl si během sezony musel projít dvouměsíční stopkou kvůli zranění. Teď je rád, že se dostal zpátky na vyvrcholení letošního ročníku, kdy je rád, že do něj nezasáhla pandemie covid-19. Most se v době Hosnedlova zranění musel spolehnout na Adama Kubíka. „Co jsem viděl zápasy, které hrál, tak se toho ujal výborně, klobouk dolů. S Dvorem Králové očekávám boj, po minulé nedokončené sezoně kvůli koronaviru, jsou všichni natěšení,“ uzavírá lapač Severočechů. V. Veverka, T. Urban

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu