/FOTO/ Hokejisté Litvínova předvedli proti Kladnu profesorský výkon, za což byli „odměněni" zaslouženou porážkou. Papírově přitom mají tým daleko lepší, než mají Středočeši. Jenže… Rytíři mají v kádru Jaromíra Jágra. Ať se to někomu líbí, nebo ne, stále umí být oním pověstným faktorem x, který dokáže vyhrát zápas.

Jaromír Jágr s fanoušky po utkání s Litvínovem. | Foto: Deník/František Bílek

„Proti dědkovi to bude v pohodě. Sice dal gól v Liberci, ten jeho tým je ale divnej. Vyčpělí Kanaďani, ubrečenej Plekanec a pár no name."