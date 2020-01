Verva klíčové období sezony vůbec nezvládá. Nakupila už pět porážek v řadě a od sestupového posledního místa, které si na dlouho zarezervovaly Pardubice, ji dělí jen tři body. „Teď se nám fakt nedaří. Je to strašně křečovité,“ kroutí hlavou devětadvacetiletý slovenský forvard František Gerhát. „Stále ale věřím, že tento tým má na play-off. Nikdo nechce být poslední,“ burcuje.

Předposlední Litvínov teď čeká série pravdy. Postupně vyzve Vítkovice (venku), Olomouc (doma) a Kladno (venku), tedy týmy, které figurují na 12., 11. a 10. místě.

Litvínovu se nedaří přervat šňůru proher. Proč to nejde?

Strašně se nadřeme na góly a naopak je snadno dostáváme. Trápíme se, je to křečovité. Musíme zchladit hlavy, trošku se uklidnit. Ale jak se v takové situaci uklidnit, když víme, o co hrajeme… Nechceme prohrávat, nikdo nejde do zápasu s tím, že by to vypustil nebo že by se mu nechtělo. Nevím, jak z toho ven. Strašně se trápíme, je to vidět. Lidé jsou z toho frustrovaní a my jsme ještě víc. Je to těžká situace.

Přitom v jednu chvíli to vypadalo, že jste z nejhoršího venku. Proč se to najednou zase otočilo?

Tehdy to bylo super. Začali jsme dávat góly, dvakrát po sobě jsme dali šest gólů. Potom ale přišly dvě tři nešťastné prohry o gól, kdy jsme nebyli horším týmem. Je možné, že nás to srazilo zase dolů.

Za chvíli je tu poslední čtvrtina základní části, čas na nápravu se vám krátí…

Teď máme Vítkovice (jsou o bod před Litvínovem – pozn. red.), tam musíme jednoznačně vyhrát a od toho se odrazit. Stále věřím, že tento tým má na play-off.

Na desáté Kladno ztrácíte 11 bodů. Opravdu v téhle kritické situace pomýšlíte na postup do play-off?

Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme tři body. Nebavíme se o tom, co může být za pět nebo deset kol. Příští zápas musíme vyhrát za tři body, to by nám mělo pomoct.

Od přímého sestupu vám může pomoct i případné uzavření extraligy…

Na to se neupínáme, my chceme jít nahoru. Tady nikdo nechce být bez play-off a ještě skončit na posledních dvou místech, to je strašné.

Hráči hlasovali o tom, jestli chtějí soutěž uzavřít, nebo ne. Jaký je váš názor?

Já jsem se v hlasování nevyjádřil, protože bych chtěl nejdřív znát všechny podmínky. Je tam tolik možností. Všechno má svoje výhody a nevýhody. Chtěl bych vědět, jak by se liga nastavila. My v kabině nic netušíme. Většina hráčů si možná řekla, že kdyby se to uzavřelo, tak by bylo méně peněz v lize. Možná i kvůli tomu hlasovali pro neuzavření.

INFOBOX

Černá série Vervy:

Litvínov – Liberec 3:4

Sparta – Litvínov 8:4

Litvínov – Sparta 2:3

K. Vary – Litvínov 3:2 p

Litvínov – Zlín 2:6