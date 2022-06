Francouz využívá například trénink očí, naučil se pracovat i s virtuální realitou. „Před třemi roky jsem se dostal do kontaktu s firmou DynaOptic. Dělají analýzu očí, jak vám fungují, jak rychle je váš mozek schopný reagovat, všechno dohromady. Mají různé moderní technologie a tréninky, kterými člověk dokáže získat výhodu. Mám osobní program na míru na základě výsledků mé analýzy. Nedokážu odhadnout, jak velká ta výhoda může být, ale i kdyby to bylo pár procent, tak proč to nevyužít,“ líčí populární Francík, jemuž ale fanoušci Avalanche říkají Frankie.

Víte, že Pavel Francouz se šesti výhrami bez prohry v play off Stanley Cupu řadí do hvězdné společnosti brankářských legend NHL? Rekord drží Gump Worsley, v roce 1968 vyhrál jedecnát zápasů. Druhý Terry Sawchuk v roce 1952 osm, stejný počet nastřádal o osm let později i Jacques Plante. Francouzovi patří aktuálně čtvrtá příčka. Pokud by vychytal ve finále další čtyři výhry v řadě, dotáhl by se na Sawchuka a Planteho.

A jak vypadá trénink pomocí zmiňované virtuální reality? „Není to předstírání chytání, ale trénink mozku a reakcí. Jde simulovat mentální tlak a rychlé rozhodování. V ruce máte pálku, ze čtyř míst na vás může vyletět míček, který zrychluje i zpomaluje. Vy tam do toho máte někde spoluhráče, který se vám na chviličku ukáže. Z jednoho místa vyletí míček a vy ho musíte odpálit na místo, kde byl ten spoluhráč. Je to vyvinuté přímo na to, aby to simulovalo sport pro mozek. Využívá to hodně hráčů amerického fotbalu, používá se to i v hokeji pro hráče i pro brankáře. Hra umí mozek hezky nastimulovat, takže si myslím, že v tom určitý přínos rozhodně je.“

Pavel Francouz je produktem plzeňského hokeje, už v Ústí nad Labem mu ale pomohl trenér brankářů Zdeněk Orct, který se mu intenzivně věnoval i v Litvínově. „Když jsem ho poprvé poznal v Ústí nad Labem, tak už byl výborný gólman. Největší problém u něj ale byla hlava. Svou inteligencí na tomhle problému zapracoval, hodně se posunul," říkal nynější kouč reprezentačních brankářů o svém svěřenci už před časem.

„Francíka" chválí i další osobnosti. „Pavel trefil výborný tým, má šanci dosáhnout něčeho velkého. McDavida a Draisaitla vychytal, nelekl se jich. Důležité je, že když dostal příležitost, čapnul se. Je zkušený, tyhle situace zvládá dobře," dává palec nahoru Rudolf Pejchar, který českou brankářskou hvězdu vedl v Plzni.

„Nechci ho úplně hodnotit po stylové stránce, protože mně se na něm nejvíc líbí spolehlivost. V týmu není vyloženě jedničkou, byť v jednu dobu k ní směřoval. Ale zranil se a zase musel podstupovat cestu zpátky. Vše zvládl, a jakmile jde do brány, zápas mu vyjde skvěle nebo velmi dobře. To je pro status brankáře vůbec nejdůležitější. Nepamatuji si, že by někdy vyhořel, což se jednou za čas stane každému brankáři. Je to zkrátka jistota," přidává slova chvály pro iSport.cz Dominik Hašek, který Stanley Cup vybojoval dvakrát.