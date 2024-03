Litvínovským hokejistům ve středu 6. března startuje předkolo play off, ve kterém vyzvou Plzeň. Na litvínovském ledě se hraje ve středu i ve čtvrtek (vždy od 17.30). Pamatujete si ještě na sladké play off před devíti lety? Chemici ho ve finále po výhře nad Třincem zakončili ziskem historického titulu a v naší galerii si můžete zlaté okamžiky připomenout!

Rok 2015 a Litvínov má svůj první extraligový titul. Kam dojde v letošním play off? | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Těsně unikla litvínovským hokejistům vstupenka do TOP 4 hokejové extraligy. O vyřazovací boje v play off se tak musí poprat v předkole, kde na ně číhá soupeř z Plzně. Předkolo play off startuje v Litvínově ve středu od 17.30 hodin. Pokračuje se pak následujíc den. O víkendu se série stěhuje do Plzně.

„Máme vyrovnanou bilanci skoro s každým týmem, se kterým jsme mohli hrát. Bylo to docela jedno, ale já jsem popravdě rád, že máme Plzeň. „Myslím si, že pro nás je to nejhratelnější soupeř. Každopádně v předkole je každý nevyzpytatelný a kdokoliv může vyhrát. Dáme si volno a v úterý se začneme připravovat,“ říká litvínovský střelec Ondřej Kaše.

Čísla hokejové extraligy.Zdroj: Infografika Deník

V základní části byl třetím nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, ve 48 zápasech nasbíral 23 branek a 31 asistencí.

„Hokej jsem si strašně užíval. Nevěděl jsem, co od sebe čekat. Nevěděl jsem, jaké to bude po sezoně, ve které jsem skoro vůbec nehrál, a bez letní přípravy. Nějakou hranici, která se ode mě čekala, jsem snad splnil. Uvidíme, co bude dál,“ usmál se litvínovský sympaťák a miláček fanoušků.

SCHLEISS: V PLAY OFF CHCEME NĚČEHO DOSÁHNOUT

Tak jako jsou nažhavení na play off litvínovští hokejisté, tak podobně mluví i jejich sok ze západu Čech.

„Já jsem to vůbec nesledoval, hned po zápase jsem šel do posilovny. Až potom mi kluci řekli, že jdeme na Litvínov. Musíme se na ně dobře připravit a jet tam ve středu vyhrát. Ono to je stejně zbytečné, kdyby člověk více řešil s kým bude hrát. Vybírat si nemůžeme,“ je jasné plzeňskému forvardovi Janu Schleissovi.

Zdroj: Deník/František Bílek

Jak on vidí protivníka z Litvínova? „Určitě mají svojí sílu, ale to v play off mají všichni. Jsou tam šikovní hráči, avšak ty my máme taky, jen je musíme nyní v sobě probudit. Na stadionu je nicméně malé hřiště, tak by se mohl hrát rychlý hokej. Poslední týdny se všechna mužstva již připravovala na play off, teď to přichází, jistě se bude hrát urputný hokej. Je to vrchol sezóny, tak je potřeba zapomenout co bylo, chceme totiž něčeho dosáhnout,“ říká odhodlaně Schleiss.