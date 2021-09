Maskoti sportovních klubů v Ústeckém kraji: FK Teplice: Na Stínadlech mají už dlouhá léta Gepardici Jane. Inspirací a patronkou je skutečná gepardice Jane z ústecké zoo, která bohužel před lety pošla. Před nedávnem teplická Jane prošla povedeným faceliftingem. Piráti Chomutov: Bláznivý Picaroon baví především děti, líbí se ale i dospělým. Parádně ztvárněný pirát je mezi severočeskými maskoty pravděpodobně jedničkou v marketingu. HC Verva Litvínov: Gepard Vervák změnil v minulosti image, změna mu rozhodně prospěla. Zajímavostí je, že v masce geparda je žena, zatímco v masce teplické Gepardice Jane býval dlouhý čas dorostenec. V poslední době ale vládu nad Jane převzala jedna z teplických učitelek. HK FCC Lovosice: Lovosičtí házenkáři si říkají Lovci. Také jejich maskot je lovec, jeho vzhled ale budí spíše rozpaky. DHK Baník Most: Černí andělé, jak se dívčímu týmu přezdívá, doprovází Andělka Černá. Anděl s černými křídly je u dětí oblíbený, přestože na první pohled není příliš líbivý. Svarog FC Teplice: Také futsalové Teplice mají léta svého maskota. Vlk Balfa po změně názvu klubu zatím své jméno nenašel, při domácích zápasech už ho diváci nevidají. Sluneta Ústí nad Labem: Basketbalisté z krajského města se těší přízni pandy červené, která má jméno Sunny. V sympatické chlupaté potvůrce je prý vedro jako v sauně. BK Armex Děčín: Válečníci se pyšní Válečníkem ze severu, který před deseti lety vystřídal lachtana Gastona.

Právě zmiňovaná firma, která má zkušenosti z různých prestižních tuzemských akcí, se postarala o výrobu nového maskota ústeckého Slovanu. Zadání, které vybrali fanoušci, splnila k naprosté spokojenosti. „Nebyla to vůbec levná záležitost. K její realizaci nám pomohli sponzoři a fanoušci, kteří uspořádali sbírku. Jinak bychom nemohli výrobu Viktora realizovat. Proto nosí na dresu Viktor sponzory, kteří nám pomohli. Patří jim velké díky.”

„Museli jsme ho trošku krotit, protože už chtěl dělat i salta a tak podobně. Měli jsme tu profíka od firmy Livebros, která je specialistou na sportovní eventy. Během dalších zápasů bude obsluhovat maskota některý z mládežníků Slovanu, ten by určitě takové kaskadérské kousky nesvedl,” dodal se smíchem Pelc.

/ANKETA/ Ústecký hokejový Slovan má nového maskota! Lev Viktor se má čile k světu, během úvodního domácího duelu se Sokolovem bavil nejen děti, ale i dospělé. „Navazuje na předešlého maskota, který měl stejné jméno. Fanoušci mohli o jeho podobě i jméně hlasovat, nakonec těsně vyhrála tradice. Bylo to příjemné, opět vidět na tribunách řádícícho maskota, jsme za to rádi," má důvod k úsměvu marketingový manažer ústeckého klubu Jiří Pelc.

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.