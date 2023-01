„První třetina byla z obou stran velmi nervózní. Pomohl tomu také význam utkání pro oba týmy. Ve druhé třetině jsme tahali za kratší konec. Díky Šimonu Zajíčkovi a obětování hráčů jsme prostřední část zápasu ustáli. Třetí třetina byla opět nervózní a bylo to o jedné brance. Čekal, že v průběhu šedesáti minut na jedné straně gól padne. Nestalo se tak. Vzali jsme si druhý bod za nájezdy, za který jsme rádi. V konečné tabulce se bude počítat každý bod,“ konstatoval litvínovský trenér Karel Mlejnek.

A jak viděl urputnou bitvu jeho českobudějovický protějšek David Čermák? Zápas byl dlouho 0:0 a bylo asi jasné, že rozhodne jeden gól. Šance i ty vyložené byly na obou stranách. Mrzí nás druhá třetina, kdy jsme si vytvořili hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Litvínov proměnil dvě penalty a my jen jednu,“ zrekapituloval trenér Motoru.

S devíti zápasy do konce mají litvínovští chemici náskok sedmi bodů před posledním Kladnem, na jehož ledě se představí v pátek. „Určitě to bude hodně důležité. S nimi hrajeme naposledy, bude to šance zase jim odskočit,“ řekl po nedělní bitvě 21letý litvínovský brankář Šimon Zajíček.

PODÍVEJTE SE: Skvělý Zajíček vydoloval pro Vervu dva body