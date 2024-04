FOTO, VIDEO: Takhle Ropáci slavili výročí. Pochodovali Litvínovem

Deset let o víkendu slavili fanoušci z litvínovského uskupení Ropáci on Tour. Na oslavu pochodovali Litvínovem, udělali si párty v místní klubu Attic. „Od titulu dnes uběhlo už devět let a ve stejný den rok předtím vznikl náš fanklub Ropáci on Tour z.s. - Oficiální fanklub litvínovského hokeje. Deset let. Tolik nám dnes je,“ napsali Ropáci na svém facebookovém profilu.

Skalní fanoušci z Ropáci on Tour slavili deset let. | Video: Deník/Edvard D. Beneš