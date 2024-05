Už máte své místo? Hokejová horečka vrcholí. Fandí se i na Mostecku těší na vrchol hokejového šampionátu. V neděli 26. května budou moci lidé společně fandit našemu týmu u jezera Most, kde je po celou dobu mistrovství instalována velkoplošná obrazovka. Město zprostředkovalo vysílání všech čtyř posledních rozhodujících zápasů. Ale fandit se nebude jen u jezera…

Fanoušci při postupu Čechů do finále v mosteckém FajnClubu. | Video: FajnClub Most

O tom, zda si odnese zlato Česká republika nebo tým Švýcarska, se rozhodne v utkání se začátkem ve 20:20 hodin.

Zdroj: FajnClub Most

Fanouškům budou k dispozici mimořádné autobusové spoje. Po skončení hokejového utkání budou ze zastávky Jezero Most mimořádně vypraveny autobusy do města. Autobus bude označen nápisem „Posila hokej“ a pojede po trase linky číslo 30 ze zastávky Jezero Most až do zastávky 1. ZŠ, přičemž zastaví na všech zastávkách po této trase. Na těchto posilových autobusech platí smluvní přepravní podmínky a tarif MHD jako na běžných linkách.