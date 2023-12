Na ledě Zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově začal již 4. ročník turnaje Sev.en Hockey Cup. Sobotního podniku se stejně jako v minulých letech zúčastnily dětské týmy hokejových klubů z měst, kde působí skupina Sev.en Česká energie, konkrétně tedy HC Litvínov, HC Dynamo Pardubice, HC Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. Tváří turnaje se letos stal kapitán pardubického extraligového týmu a český reprezentant Lukáš Sedlák.

4. ročník turnaje Sev.en Hockey Cup. | Video: Deník/Edvard D. Beneš

„Chtěl bych všem popřát co nejvíce gólů, zábavy a radosti. A doufám, že si turnaj užijete, protože ne vždycky je nejdůležitější vyhrát, ale je důležité hrát pro tým, pro své spoluhráče. Doufám, že vás to bude bavit, protože když vás to bude bavit hodně, tak se třeba v budoucnu dostanete na takový turnaj i s národním týmem. Hodně štěstí a držím vám všem palce,“ vzkázal dětským hokejistům kapitán HC Dynamo Pardubice Lukáš Sedlák.

Letošní ročník je určen hráčům kategorie 3. a 4. tříd základních škol, tedy ročníkům narození 2014 a 2015. Děti v něm odehrají čtyři samostatné turnaje, přičemž první se uskutečnil v Litvínově. V lednu 2024 se mladí hokejisté přesunou do Pardubic, v únoru potom do Zlína a finálový turnaj spojený s vyhlášením výsledků se uskuteční v březnu příštího roku v Kladně. O vítězi rozhodne celkový počet získaných bodů. V mladší věkové kategorii proti sobě nastoupují čtyřčlenné sestavy hráčů, starší hokejisté odehrávají zápasy ve třech hráčích v poli. V obou kategoriích se hraje na 2 x 21 minut hrubého času a týmy musí postavit vždy tři formace, což zvyšuje počet účastníků.

„Každoročně otevíráme turnaj pro jiné ročníky hráčů a tento jsme opět vypsali pro nejmladší oddíly zapojených hokejových klubů, protože právě pro ně má taková akce největší význam. Starší děti už své soutěže mají, ale pro nejmenší je podobný turnaj ideální příležitostí, kde si mohou zahrát před diváky a okusit opravdovou hokejovou atmosféru,“ říká předseda HC Litvínov Kamil Havelka a dodává: „Letošní novinkou budou nájezdy po každém zápase, což jistě přivítají holky i kluci, kteří budou chtít předvést své dovednosti v zakončení. Po vyhraných nájezdech získá vítězný tým dodatečný bod do soutěže.“

„Myšlenka turnaje čtyř mládežnických klubů vznikla v roce 2019 a naším cílem bylo podpořit u dětí radost ze sportu. Těší nás, že se nám ve spolupráci s hokejovými kluby podařilo vybudovat tradici oblíbeného turnaje, který dává možnost užít si radost ze sportu stále většímu počtu hokejistů. Letos očekáváme zapojení minimálně 120 dětí,“ doplňuje mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Gabriela Sáričková Benešová.

Výsledky prvního turnaje:

3. třída – 1. Pardubice, 2. Zlín, 3. Kladno, 4. Litvínov. Nejlepší hráč turnaje – Jaroslav Kropáček (Litvínov). Nejlepší brankář turnaje – Petr Verzich (Kladno).

4. třída – 1. Zlín, 2. Pardubice, 3. Litvínov, 4. Kladno. Nejlepší hráč turnaje – Vojtěch Sedlář (Zlín). Nejlepší brankář turnaje – Oliver Sobek (Pardubice).

Ocenění účastníkům turnaje předávali extraligoví hráči HC Verva Litvínov Pawel Zygmunt a Matej Tomek.

Oblíbenost turnaje mezi nejmenšími adepty ledního hokeje potvrzují slova Kamila Havelky: „Děti se na turnaje moc těší, jelikož mají šanci se čtyřikrát potkat se svým soupeřem, díky čemuž mezi týmy vzniká zdravá rivalita a vzájemné boje se s blížícím finále stupňují.“

A protože se finálový turnaj bude tradičně konat v Kladně, je stejně jako v minulých ročnících pravděpodobná i přítomnost hrajícího majitele domácích Rytířů Kladno Jaromíra Jágra na předávání cen, což je pro děti obrovským zážitkem a motivací.

Skleněný putovní pohár pro vítěze Sev.en Hockey Cupu si v předchozím ročníku díky zisku 33 bodů odvezl tým HC Dynamo Pardubice, na druhém místě se umístil Zlín s 28 body, bronz patřil Kladnu (24 bodů) a čtvrtý skončil Litvínov s 22 body. Pardubice jsou zatím nejúspěšnějším klubem turnaje, protože jejich hráči si připsali vítězství i ve druhém ročníku (tehdy dokonce v obou otevřených věkových kategoriích). Historicky první ročník vypsaný pro nejmladší hokejisty vyhrál tým HC Litvínov.

