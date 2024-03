FOTO, VIDEO: Plzeň je na kolenou, ale stále věří: Zlepšíme se!

Krůček od postupu do dalších bojů ve vyřazovací fázi hokejové extraligy se nachází litvínovští hokejisté. Jeden vyhraný zápas je dělí od postupu přes Plzeň, kterou dvakrát doma porazili 4:2 a 4:1. V sobotu by chtěli chemici Západočechy naložit na lopatu a strčit do pece. Jak to v úvodních dvou zápasech předkola play off v Litvínově vypadalo? Podívejte se na naší fotogalerii a video.

Fanoušci na utkání Litvínov - Plzeň | Video: Deník/František Bílek