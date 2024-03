Ve čtvrtek ukázali, že balit na dovolenou se jim nechce a Mostečtí Lvi dramatické předkolo play off srovnali na ledě pražské Kobry na 1:1. Rozhodovalo se tak v Mostě a tam bohužel Lvi zásadní a důležitý krok udělat nedokázali. Pražanům podlehli 2:3 a sezona ve druhé hokejové lize pro ně skončila.

Závěrečné vteřiny zápasu Mosteckých Lvů s pražskou Kobrou a radost hostů z postupu. | Video: Deník/Václav Veverka

Přitom první třetina se pro domácí Lvi vyvíjela růžově – po brankách Procházky a Micala šli do šaten s dvoubrankovým vedením. Jenže Kobry uštkly ve druhé dvacetiminutovce a srovnali před posledním dějství na 2:2. A pak se začalo odvíjet drama, ze kterého vyšel šťastně tým z hlavního města, kterému postup vystřelil v 53. minutě Šteiner. Most se sice snažil do hostů bušit v šesti bez brankáře, ale k vyrovnání už to nevedlo. Pro Most skončila sezona.

„Po prvním zápase to s námi nevypadalo dobře a vlastně i dvě třetiny na Kobře. Nakonec se nám to tam povedlo ve třetí třetině otočit. Takže se rozhodovalo u nás, kde si myslím, že jsme měli perfektní první třetinu. Je škoda, že Procházka měl pak před sebou prázdnou bránu a dát na 3:0, tak to bylo úplně jiné. Rozhodující bylo, že jsme dostali góly dvanáct vteřin po buly, kdy jsme měli mít rozebrané hráče a to se nám nepodařilo,“ hodnotil mostecký trenér Vladimír Kýhos s tím, že soupeř má v kádru zkušené hráče, kteří prošli extraligou nebo první ligou.

Pražskou Kobru teď čekají v další fázi vyřazovacích bojů třetí nejvyšší hokejové soutěže Piráti z Chomutova.

3. zápas předkola play off II. Hokejové ligy:

Mostečtí Lvi – Kobra Praha 2:3 (2:0, 0:2, 0:1), stav série: 1:2, postupuje Kobra Praha

Branky a nahrávky: 6. J. Procházka (Berčík, Písařík), 15. Mical (Šimeček, Řehoř) – 32. Bříška (Šťastný), 40. Bříška (J. Stejskal, F. Vlček), 53. Šteiner (Šťastný, J. Stejskal).

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kovařík) – Křen, Havlůj, Hoffmann, Steinocher, Böhm, Nedrda, Vojíř – Berčík, Písařík, J. Procházka – Jindra, Řehoř, Šimeček – Buberl, V. Král, Mical – Peroutka.

Trenér: Vladimír Kýhos.

HC Kobra Praha: Málek (Ondrík) – J. Stejskal, Šteiner, T. Duda, Shaklein, Dudáček, Horáček – Bříška, Šťastný, F. Vlček – Houška, S. Tichý, Nagy – M. Kvasnička, Petrák, Míšek – Janča, Matuška, T. Urban I. Trenér: Miloslav Šeba.