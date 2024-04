Viděl jsem staré chlapy, jak utírají slzy. Po dlouhých devíti letech si užívali v Litvínově skutečnost, že Verva patří mezi nejlepší týmy hokejové extraligy. Naposledy o tom mluvili v roce 2015, kdy Krušnohorci získali svůj premiérový titul.

Kotel litvínovských fanoušků bouří radostí po posledním zápase s Pardubicemi. | Video: Deník/Václav Veverka

Teď si nádherné chvilky připomněli. Bylo naprosto jedno, že semifinále play off Verva ztratila 0:4 na zápasy s Pardubicemi, ale to co se dělo po posledním zápase sezony, to bylo něco. Narvaný zimák, porážka nevadila 5:6, fanoušci, celé play off skvělí, nechtěli hráče pustit do kabiny. Děkovali, řádili, vyvolávali je jmény a hokejisté kroužili oslavná kolečka. David Kaše, jeden z alchymistů, kteří namíchali takhle parádní sezonu, sám řekl, že tohle mají fanoušci za odměnu. Měl pravdu. Tohle opravdu podle slzících očí příznivců Vervy bylo za odměnu. Je to zákusek do dalšího ročníku. Jaký bude?

Šurda Cup vyhrály Teplice, Litvínov má brambory, Most neuspěl

V Litvínově se loučí Kirk, Demel, Abdul a Šalda

V další sezoně už fanoušci v litvínovském dresu neuvidí čtveřici hráčů, jejichž odchod klub oznámil těsně po skončení sezony. Pod Krušnými horami končí britský snajpr Liam Kirk, Patrik Demel, Jindřich Abdul a Radim Šalda.

„V mé kariéře jsem se doposud necítil tak milovaný tak jako v Litvínově. Fanoušci, celý tým, všechno bylo skvělé. Bylo to ohromně těžké rozhodnutí, ale z hlediska kariéry mi tato volba dává smysl. Celý Litvínov a všichni fanoušci mají u mě v srdci speciální místo, byl to skvělý rok,“ říká britský forvard Kirk.

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Měli jsme eminentní zájem ho v Litvínově udržet, naše nabídka byla dle jeho agenta stejná, než kterou akceptoval jinde. Dál sní o zámoří a jeho nový klub má úzké vazby na NHL. Chtěl bych Liamovi poděkovat za to, co pro Litvínov odvedl, a popřát hodně štěstí do budoucna,“ říká sportovní manažer Vervy Tomáš Vrábel.

Patrik Demel odehrál za Litvínov 227 utkání, ve kterých nasbíral rovných 50 bodů (10+40). Dvě sezóny byl asistentem kapitána, v letošním ročníku nastoupil i s kapitánským céčkem. „Děkuji Litvínovu za čtyři sezóny. Jsem rád za to, jak mě klub, město a fanoušci přijali a že jsem mohl být součástí několika skvělých hokejových momentů. Každá sezóna měla něco, ale hlavně ta letošní se nám velice povedla. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí,“ říká litvínovský obránce.

Jindřich Abdul se loučí po dvou sezónách. Osmadvacetiletý útočník přišel do Litvínova před sezónou 2022/2023 z Českých Budějovic. Za dva roky ve Vervě nastoupil ke 110 utkáním včetně play off, dohromady nasbíral 63 kanadských bodů (21+42). Obránce Radim Šalda přišel do Litvínova z královéhradeckého Mountfieldu v roce 2022, na severu Čech odehrál dohromady 107 zápasů za dvě sezóny.

V letošní sezóně nastoupil do 64 zápasů, chyběl jen jedinkrát. Celkem vstřelil tři branky, k nim zapsal také dvě asistence. „Během dvou let jsem si život v Litvínově oblíbil, fanoušci tu vytváří skvělou kulisu. Jsem rád, že jsme mé dva roky v litvínovské organizaci uzavřeli takto úspěšně,“ říká Radim Šalda.