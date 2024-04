Je dobojováno! Litvínovští hokejisté v nejkratší možné době končí v semifinále play off. Ambiciózní Pardubice je poslaly na dovolenou po výhře v sérii 4:0. Ve čtvrtém duelu Dynamo díky famóznímu pětigólovému obratu slavilo 6:5. Východočeši si tak vybojovali finále, kde je čeká lepší z dvojice Sparta – Třinec.

Severočeši začali doma skvěle. Po první třetině vedli 3:1, když se jim podařilo využít dvojnásobnou přesilovku a necelých osm vteřin před koncem dával třetí gól Liam Kirk, který se tak stal v Litvínově historicky nejlepším střelcem v play off. Druhá třetina ale odpálila na straně Dynama nevídaný obrat – za pět minut srovnalo na 3:3 góly Košťálka a Čerešňáka a do konce periody uteklo na rozdíl dvou tref z holí Sedláka a Poulíčka. To už hordy pardubických fanoušků začaly bouřlivě slavit. Předčasně…

V poslední třetině se ztrhla řež o vítězství. Hosté v 51. minutě odskočili o tři góly, jenže chemici zapnuli turbomotory a začali psát drama: 53. minuta a Zile 4:6, 55. minuta a Koblasa 5:6. V závěrečných vteřinách bylo Východočechům pořádně horko obzvlášť při power play Vervy. S vypětím všech sil nakonec vítězství udrželi.

"Byla to divočina, ale konečně se nám povedlo to, co jsme chtěli - dobře vstoupit do zápasu. Přesně jsme plnili plán, který jsme měli a dařilo se nám to v první třetině. Škoda prvního gólu, který jsme pak dostali. To bylo školácké takhle blbě vystřídat," ohlížel se dvougólový střelec Vervy David Kaše.

Pardubičtí hokejisté samozřejmě jásali. Fanoušci je vyvolali na dvě děkovačky. Do kabiny přišel i majitel Dynama Petr Děděk. "Přišel nám poděkovat za celou sérii," prozradil hostující útočník Lukáš Sedlák. "Jsme rádi, že jsme to nakonec zvládli. Nikdo asi nečekal, že se nám to povede 4:0. Byla to těžká série, o to jsme radši, že jsme to takhle zvládli a teď si můžeme odpočinout před dalšími zápasy," oddychl si Sedlák a dodal, že protivníka do finále neřeší. "Tam už si člověk nevybere. Jsou to kvalitní týmy."

David Kaše smutněl, ale… "Teď to samozřejmě mrzí, ale zítra o tom budeme mluvit jako o úspěchu," je mu jasné. Litvínovští fanoušci nechtěli propustit hráče do kabiny. Byli nadšení, vyvolávali je na děkovačce. Aby ne, když si žlutočerní příznivci užili semifinále po dlouhých devíti letech. Zkrátka, páteční noc bude v Litvínově dlouhá!

HC VERVA LITVÍNOV – HC DYNAMO PARDUBICE 5:6 (3:1, 0:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. D. Kaše (O. Kaše), 16. D. Kaše (Jaks, O. Kaše), 20. Kirk (D. Kaše), 53. Zile, 55. Koblasa (Demel, Kirk) – 8. Mandát (Vála), 23. Košťálek (T. Dvořák, A. Musil), 26. Čerešňák (Vondráček), 33. Sedlák (Hyka), 34. Poulíček (Vondráček), 51. Pánik (Hyka). Rozhodčí: Šír, Ondráček – Špůr, Thuma. Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Střely na branku: 33:33. Diváci: 5 944 (vyprodáno). Konečný stav série: 0:4.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek (35. Zajíček) – Demel, Baránek, Jaks, Zile, D. Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Sukeľ, Kirk – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Abdul, Jícha, Kudrna – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Dynamo Pardubice: Will (21. Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála – Hyka, Sedlák, Pánik – Radil, Zohorna, R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenéři: Zadina, Černohous a Sýkora.