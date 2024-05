Legendární mostecká restaurace Severka zažívá v současných dnech hokejové šílenství. Hospůdka nerozlučně spojená se seriálem Most láká na hokejové přenosy. A lidé chodí a fandí. Naposledy si v Severce užili v pátek večer české vítězství nad Rakouskem 4:0.

Ondřej Kaše právě proměnil trestné střílení. | Video: Deník/Václav Veverka

Na střetnutí s Rakouskem se do Severky nahrne dvacet hostů. „Nechodím do hospody fandit často, pracovní povinnosti mi to časově tolik nedovolí, ale dnes čas mám, tak jsem si na pivo zašel. Je tady příjemné prostředí a fajn lidé,“ řekl Mostečan Filip Jelínek během první třetiny duelu. Zdejší stolová společnost vybouchla v nadšení v samém závěru první dvacetiminutovky, kdy trestné střílení proměnil litvínovský útočník nyní ve službách reprezentace Ondřej Kaše. „To je jeho klasika, paráda,“ těšilo Jelínka.

Do zdejšího prostředí chodí spíše starší ročníky, někteří štamgasté si tady dají pivo i denně. Během zápasu je hbitě obsluhuje servírka Kateřina Brůhová, má honičku. „Chodíme fandit často, když nám to čas dovolí a nejsme v práci. Samozřejmě chodíme hlavně na naše hokejisty. Když hraje náš tým, tak ho prostě musíme podpořit,“ usmívá se další z hostů Radek Procházka. „Já to mám naprosto stejně, prostě fandím Čechům,“ dodá Veronika Poláčková.

„Hlavně musí přijít zlato. Musíme se vrátit tam, kde dříve náš hokej byl. Myslím, že naši jsou zatím v turnaji dobří. Občas ta první třetina, když máme slabšího soupeře, tak mi přijde, že ho podceníme, ale nakonec to dotáhnou do dobrého konce,“ přidal Procházka, který si přeje, aby česká parta brala na domácím šampionátu medaili.

Podobná společnost se v mostecké Severce sejde i v sobotu večer, kdy český výběr na šampionátu vyzve Velkou Británii. Budou zase důvody k oslavám a vítězným panáčkům?