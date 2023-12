Pátá porážka v řadě, ale alespoň získaný bod. Litvínovští hokejisté se po čtyřech venkovních porážkách představili doma a olomouckému soupeři nakonec podlehli v prodloužení 1:2. Chemici tak odehráli další gólově dietní zápas, když v posledních pěti duelech dokázali vstřelit pouhé čtyři góly.

Litvínov v domácím zápase s Olomoucí. | Video: Deník/Václav Veverka

Litvínov se před svými fanoušky dostal do vedení po dvou minutách hry díky Kirkovi. Kohouti ještě do konce třetiny srovnali Orsavou. Do konce normální hrací doby už 3 694 diváků gól nevidělo a v následném prodloužení rozhodl za hosty Bambula. Za Severočechy nemohl nastoupit potrestaný útočník Ondřej Kaše a obránce Denis Zeman. Naopak se poprvé ve žlutočerném dresu představila mladá akvizice z Pardubic Tomáš Urban, která je na severu na hostování do konce ledna.

"Měli jsme dobrý nástup, ale čekali jsme trochu víc energie, hosté brzo srovnali hru. Pozitivní byla ubráněná oslabení. Čekali jsme, že budeme mít také nějakou přesilovku, což se stalo, ale bohužel jsme si gólem nepomohli. Speciální formace na oslabení dnes pracovaly velmi dobře. Utkání bylo velice vyrované, o bodu navíc se rozhodlo v momentu, který jsme prohráli," mrzelo domácího kouče Karla Mlejnka.

„My jsme neměli dobrý začátek, protože jsme hned po minutě prohrávali o gól. Samozřejmě i po té dlouhé cestě to byla taková studená sprcha. Měli jsme problémy s domácími hráči, rychle k nám přistupovali. Po nějakých deseti minutách jsme to vyrovnali. Ve druhé třetině jsme se do toho dostali, vytvářeli jsme si příležitosti, které jsme neproměnili. Po šedesáti minutách to bylo 1:1. Bod navíc z Litvínova bereme, v této sezóně je to obzvláště obtížné," viděl hostující stratég Jan Tomajko.

HC VERVA LITVÍNOV – HC OLOMOUC 1:2 v prodloužení (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Kirk (Maštalířský, Abdul) – 15. Orsava (P. Musil, Káňa), 61. Bambula (Ondrušek). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Frodl, Špůr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Střely na branku: 25:32. Diváci: 3 694.

HC VERVA Litvínov: Zajíček – Demel, Baránek, Baláž, Zile, Šalda, Czuczman, Kočí – Koblasa, D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Urban, Gut, Kudrna – Havelka, Jícha, Zygmunt. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Olomouc: Sedláček – Ondrušek, Řezníček, Sirota, Škůrek, Černý, Švrček, Ozols – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Anděl, Klimek. Trenéři: Tomajko a Petrovický.